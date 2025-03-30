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Costco的秘密武器 賺錢自有品牌響噹噹

2025/03/30 21:07

Costco憑藉其Kirkland Signature品牌成為自有品牌領域的領導者。（歐新社）Costco憑藉其Kirkland Signature品牌成為自有品牌領域的領導者。（歐新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據最近一系列的消費者和行業數據顯示，好市多（Costco）其自有品牌在整體銷售中所佔的比重正在不斷增大。對於Costco的投資者來說，這是個好消息，因為Kirkland Signature產品的利潤率往往高於其他品牌產品，而華爾街希望看到該公司提高獲利能力，以幫助提高收益，同時又不犧牲其品牌形象。美媒CNBC報導指出，Kirkland Signature產品是Costco營收和獲利的秘密武器。

瑞銀分析師Michael Lasser本月稍早在紐約舉行的公司消費者和零售會議上告訴CNBC：「Costco憑藉其Kirkland Signature品牌成為自有品牌領域的領導者。」公司高層表示，Kirkland Signature產品的平均價值為全國品牌的20%。然而，隨著Kirkland Signature銷售組合的增長，肯定會為公司的整體利潤帶來一些總體推動力。

目前Kirkland Signature產品約佔Costco銷售額的三分之一。去年9月，該比例已經達到「20%以上」，證明其市場份額正在不斷增長。

Costco自有品牌銷售的大部分商品屬於「食品和雜貨」類別，其中包括乾貨、冷藏箱和冷凍箱中的物品、酒類等。新鮮食品（肉類、農產品、烘焙食品和服務熟食）歸入一個單獨的類別，非食品（例如電子產品、電器、衣服等）也屬於同一個類別。

投資銀行Stifel在最近的一項調查中發現，2月和3月的消費者支出意願較1月有所減弱，儘管整體仍保持積極態勢。調查中一個明顯的亮點是：消費者對自有品牌的消費意願仍然很高。

根據兩次調查的平均值，約有48％的受訪者表示他們計劃購買更多自有品牌，這比12個月的平均值高出3個百分點。整體而言，受訪者表示他們最常在最大的零售商處購物，包括Costco、沃爾瑪和塔吉特。

根據自有品牌製造商協會的數據，到2024年，自有品牌銷售額將增至創紀錄的2710億美元，年增3.9%。同時，國家品牌的銷售額到2024年將成長1%，達到約1.03兆美元。

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