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電價暴漲76％重創南韓 最大鐵合金近9成生產線停工、3成水泥廠關門

2025/03/30 20:27

南韓電價高漲，嚴重依賴電力的企業被迫關廠。（彭博）南韓電價高漲，嚴重依賴電力的企業被迫關廠。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕韓媒報導，南韓工業電價三年內飆升76%，嚴重依賴電力的企業被迫關廠，30%水泥廠關門大吉，鋼鐵廠只在電價較低的晚上或週末開工，南韓第一大鐵合金DB Metal 僅剩 2 條生產線運作，86%生產線都停工。外界擔心，在經濟不景氣勉強維持的生產的基礎設施產業，恐因電費負擔而瀕臨崩潰。

南韓《經濟日報》（HankYung）30日報導，隨著工業電價飆升，嚴重依賴電力的企業紛紛關廠。南韓前2大合金公司僅在國內營運最低限度的生產線，並將其設施轉移到海外。

南韓水泥業已有30%的工廠停產，鋼企也僅在電力便宜的工作日晚上或週末開工。外界擔心，在經濟不景氣的背景下勉強維持的基礎設施產業，恐因電費負擔而瀕臨崩潰。

業界人士透露，南韓第一大鐵合金公司DB金屬公司，關閉15條生產線中的13條，因為去年底工業電價較2021年底上漲約76%，公司判斷國內生產將無法維持價格競爭力。該公司在此期間裁員350人，佔其470名員工總數的75%，並於24日與集團內的房地產開發公司DB World合併。

DB Metal 高管說，我們在每年虧損的情況下，很難在電費花費數百億~數千億韓元，只能將開工率保持在最低水準，降低電費成本。

韓國第二大鐵合金公司Simpac，則早在去年5月就關閉位於忠清南道唐津的工廠，目前正在從巴西的合資企業進口產品。

此外，由於建築經濟低迷，電費負擔增加，水泥公司決定不運營 35 條生產線中的 10 條，預拌混凝土廠的利用率已降至 17%，低於 1997 年金融危機期間。使用電爐的鋼廠只在電價比較便宜的工作日夜間或週末生產，以降低成本。東國製鋼於去年 6 月啟動的「夜班」政策，旨在減輕電力成本負擔，目前似乎正在推廣到所有電爐鋼企。

根據 25 日對對電價上漲敏感行業的 112 家公司的調查數據，南韓雇主聯合會表示擔憂，坦言如果工業電價大幅上漲的趨勢繼續下去，南韓企業的生產和投資活動將進一步萎縮。

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