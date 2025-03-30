鴻海輪值CEO林忠正完成交接 楊秋瑾明日上任

鴻海輪值執行長林忠正（左起）在董事長劉揚偉見證下完成交接，新任輪值執行長楊秋瑾明日上任。（鴻海提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）去年4月啟動輪值執行長（CEO）制度，管理層今天表示，首位輪值執行長、集團E事業群總經理林忠正已順利完成任務，交棒給第2任輪值執行長，也就是集團中央園區長楊秋瑾，於明（31日）正式就任。鴻海集團的經營管理委員會委員、各事業群最高主管、中央單位代表主管皆參與本次交接典禮。

劉揚偉表示，企業想要永續經營，很重要的就是接班計畫，執行長輪值制度是其中重要的一環。目的是讓公司內部管理層年輕化，以培養、拔擢接班人才，並強化公司治理與分工。首任輪值執行長由事業單位主管擔任，有助於更加全面地整合事業單位、提升營運績效，而林忠正任內貫徹職責，全力促進達成營運目標的優異表現，創下很好的範例。

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劉揚偉提到，透過輪值計劃，可以讓高階主管培養以集團最高領導階層的視角增強經營管理的深度和廣度，並提高對於整體集團營運的統籌能力，打造成為全球企業組織管理的標竿。此次第2任輪值執行長由中央單位主管擔任，期望進一步整合中央與地方、提升服務機能，「用制度面向全球化管理」，達成「強中央、富地方」的目標。

鴻海中央園區長楊秋瑾於2007年加入集團，歷經多個單位的培訓歷練，目前同時身兼準時達國際供應鏈管理公司的董事長與執行長。由於表現與服務熱忱備受鴻海看好，在去年集團首度設立園區組織之際，便成為首任的集團園區長，負責整合全球園區需求以及提升中央單位的服務能力。由於正值全球地緣政治變動之際，需要仰賴其運用全球供應鏈方面的專業能力，完善集團全球布局。

楊秋瑾說，後續將以「集體智慧」將鴻海的輪值制度，打造成為全球企業組織管理的標竿，並透過組織制度的力量，讓公司治理得以永續，打造更敏捷、更有承接力且能快速應對市場環境挑戰的領導架構。作為組織「接力賽」的一環，未來將聚焦經營管理，持續推動管理優化，將管理制度與科學工作方法進行標準化和數位化以利傳承，推動「分享、合作、共榮」文化等重點工作的落地與實踐。

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