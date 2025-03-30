宇峻30週年《FINAL FANTASY XIV》繁體中文PC版第四季上架

宇峻攜手智寶取得FINAL FANTASY XIV繁體中文版代理營運權。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕宇峻（3546）日前宣布與智寶國際聯合取得 SQUARE ENIX 旗下著名的《FINAL FANTASY XIV》繁體中文PC版發行代理權，今日舉辦記者會，董事長劉信指出，今年共有1款自研產品、3款代理產品準備推出，《FINAL FANTASY XIV》繁體中文PC版則預計第四季左右上架，期待能夠有好成績。

劉信表示，《FINAL FANTASY XIV》全球熱賣共有3000萬玩家，但繁體中文PC版談了兩年終於取得代理權，有別於其他手機遊戲，《FINAL FANTASY XIV》繁體中文PC版屬於「月費制」，也就是說，每個月支付420-450元（不同平台費用略有差異）即可，該遊戲不是靠著玩家「砸大錢」就能贏，而是希望走出自己的路，玩家可以上線來欣賞精緻畫風與音樂，享受無壓力的遊戲。

請繼續往下閱讀...

劉信去年特別去東京巨蛋參加《FINAL FANTASY XIV》活動，他認為，整個活動安排精緻，晚餐結束還有音樂會，且玩家間互相扶持，不屬於打打殺殺、拚個你死我活的遊戲類型，是能夠長久經營5-10年的經典遊戲。

劉信認為，未來遊戲公司要走「精品路線」，目前自研產品達6-7款，今年預計上線的產品包括《神州M 》代理港、澳、臺、新、馬預計第二季第三季上線，《東方幻想ECLIPSE》代理港澳台+東南亞預計第三季上線；他也說，今年宇峻共有1款自研產品、3款代理產品準備推出，《FINAL FANTASY XIV》繁體中文PC版則預計第四季左右上架，期待能有好成績。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法