普廷翻臉出手重擊 中國輸俄卡車雪崩近90％

今年前2月中國輸俄汽車崩跌，外界認為，隨著川普參與烏克蘭停火談判，可能會使北京與克里姆林宮原本堅如磐石的關係產生變化。（美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中俄經貿關係出現微妙變化，去年10月起俄羅斯嚴查中歐班列，上千個中國貨櫃被扣留，許多貨主不願出貨，造成今年2月中歐班列貨運量雪崩43.4%；汽車出口則遭遇俄羅斯提高進口稅及回收費衝擊，今年前2月輸俄乘用車貿易額年減48.8%，卡車出貨金額更暴跌87%。分析人士認為，隨著川普參與烏克蘭停火談判，可能會使北京與克里姆林宮原本堅如磐石的關係走向新的方向。



自從2024年10月下旬以來，中歐班列發往歐洲的貨櫃陸續被俄羅斯扣留，發往歐洲的部分貨物滯留俄羅斯。受查扣影響的貨櫃至少有1000多個，傳出價值上億人民幣，很多中國企業面臨嚴重虧損。

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此外，俄羅斯為保護自家產業，去年 7 月將汽車進口關稅平均提高 30%，並提高外國車型的「回收費」，回收費是在車輛報廢時進行環保處置的費用，是一項強制性稅款。關稅及回收費導致進口汽車成本大幅攀升。

根據俄羅斯政策，2024年10月1日起，俄羅斯對進口汽車的回收費再次上漲，平均增幅為80%，隨後呈指數化增長。未來回收費的稅率將從每年1月1日起，逐年提高10%至20%，一直到2030年為止。

這項措施造成中國輸俄汽車大幅衰退，南華早報30日援引中國海關數據顯示稱，今年前2月，中國輸往俄羅斯的乘用車貿易額年減48.8%至7.499億美元，輸俄卡車金額則大暴跌87%至4080萬美元，由於汽車出口放緩，拖累中俄前2月雙邊貿易額降至 346.8 億美元，年減 7.1%。

分析家表示，美國總統川普參與烏克蘭的停火談判，可能會使北京與克里姆林宮原本堅如磐石的關係走向新的方向。莫斯科高等經濟學院前客座講師奇加達耶夫（Aleksei Chigadaev）表示，中俄貿易額快速、積極增長的階段確實會暫時放緩。

智庫「觀察家研究基金會」戰略研究計畫研究助理賈亞普拉卡什（Rajoli Siddharth Jayaprakash）也說，中國對俄羅斯的經濟影響力正開始逐漸減弱。

上海社會科學院俄羅斯和中亞問題專家李立凡表示，汽車出貨量下滑和美俄關係解凍，都將影響克里姆林宮與中國的雙邊貿易。不過，中俄主要貿易集中在關鍵礦產和資源上，美國和俄羅斯之間的關係能有多大改善，仍需觀察。

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