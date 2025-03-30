Costco十款必買健康零食 營養師掛保證

好市多（Costco）不僅提供食品雜貨優惠，還提供大量健康食品。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕好市多（Costco）不僅提供食品雜貨優惠，還提供大量健康食品。營養師經過審查後提供十款最佳Costco零食，可幫助客戶省錢並獲取最大程度的營養補充。

以下為Wellness Intelligence創始人、註冊營養師派翠克巴南（Patricia Bannan）建議的十種營養健康零食。

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1. Chomps原味牛肉條

這是單獨包裝的牛肉條，可以隨身攜帶，快速補充蛋白質。註冊營養師Emily Villaseca說：「Chomps牛肉條是一種不錯的鹹味小吃，因為它們含有10克蛋白質，而且鈉含量較少，不含糖。」

2. Kirkland Signature有機鷹嘴豆泥

高蛋白豆醬或鷹嘴豆泥搭配全麥餅乾或蔬菜條是一種營養豐富的點心。Costco有一些現成的選擇，這些鷹嘴豆泥以有機鷹嘴豆作為主要原料，是一種極好的植物蛋白質來源。

3. Kirkland Signature有機蘋果醬

Costco的蘋果醬非常適合孩子們的午餐盒，是一種全家人都可以享用的營養豐富的零食。每袋售價不到0.60美元，是Costco最實惠的零食之一。 一袋有機蘋果醬提供方便的營養，它是維生素C的絕佳來源，也是膳食纖維的良好來源。

4. Clif Bars

Clif Bars旨在為運動員或進行遠足等劇烈運動的人提供快速能量來源。但如果你需要一頓豐盛的零食，它們也是不錯的選擇，每條Clif Bars含有10到11克蛋白質和5克纖維，方便的包裝提供了大量的營養。

5. Solely有機水果乾

水果乾本質上是乾果，Costco出售16包有機水果乾，由100%水果製成。這種天然甜味零食可以幫助滿足每日水果攝入量，同時還能提供豐富抗氧化劑，滿足的甜食需求。

6. 美味的帶殼開心果

開心果是最健康的堅果之一，因為它們提供完整的植物蛋白質和纖維，以及有益心臟健康的脂肪，這三種營養成分能讓人更長時間地感到飽腹。Costco出售單獨包裝的開心果，可以作為午餐或隨身攜帶。

7. Kirkland Signature腰果串

堅果提供蛋白質、纖維和健康脂肪。雖然Costco有大量不同類型的堅果，但這些腰果串提供堅果和種子，可以滿足人們對甜味和鹹味的渴望。堅果和種子是心臟健康脂肪的重要來源，還能提供一些蛋白質和纖維。

8. SunChips全麥零食

Costco有30支裝的混合裝。就薯片而言，Sun Chips含有大約3克蛋白質和4克纖維，同時保留普通薯片的酥脆度和鹹味。

9. Chobani低脂希臘優格飲料

希臘優格常被稱為最健康的優格類型，但其酸味並不適合所有人。這些優格飲料是冰箱裡的必備品，可以快速補充蛋白質，但最好的部分是它們味道很好。

10. TRUBAR植物蛋白棒

營養師認為這項產品可提供蛋白質，但對於素食主義者來說，這說來容易做來難，因為許多高蛋白零食都含有動物性產品。對於想要多吃植物的人來說，植物性TRUBAR含有穀物和堅果等成分，可提供蛋白質和纖維。這些能量棒含有12克蛋白質和11克纖維，可以讓人感覺更多飽足感。

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