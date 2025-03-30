輿論施壓不鬆手 北京發文再促李嘉誠「盡快回頭」

大公報再度發文批評李嘉誠的港口交易案。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕在中國國家市場監督管理總局對香港首富李嘉誠的長江和記出售巴拿馬運河港口計畫展開反壟斷調查後，中共中央港澳工作辦公室29日再度刊載親北京媒體《大公報》的評論，顯示中國對李嘉誠的輿論施壓並未鬆手。

標題為「『在商言商』只是藉口，港口交易盡快回頭」的評論指出，在大國競爭激烈的當下，港口重要性進一步提升，美國川普政府揚言「收回」巴拿馬運河，並對所有中國製造船隻徵收高昂的過境及停泊費。這是打着「美國優先」旗號、侵害中國利益的霸權行徑，因此，所謂交易是「純商業行為」的說法，不過是自欺欺人。

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文章說，長和是香港最具代表性的跨國企業之一，在面對美國霸權時，「長和理當義無反顧地和國家站在一起，肝膽相照，同舟共濟」。然而，在關鍵時刻，長和卻不顧國家利益，不僅接受，甚至積極配合美國的霸凌。

該文批評長和罔顧《大公報》連日文章的「苦口婆心」，反而「搞『公關』伎倆，散布所謂『在商言商』、政府方面『一早知情並不反對』、交易將在4月2日如期簽約等煙幕，甚至將各方好意規勸視為『文革式批鬥』」，顯示長和「揣着明白裝糊塗」，企圖蒙混過關。

長江和記預定以230億美元，將包含巴拿馬運河兩座港口在內的全球43座港口出售美國投資公司貝萊德為首的財團，相關港口分佈於全球23國。

貝萊德向來被視為是華爾街的中國之友，曾因熱衷投資中國而遭金融大鱷索羅斯批評，貝萊德目前是騰訊第4大股東、阿里巴巴最大股東、百度第4大股東。

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