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法遊戲巨擘育碧陷低迷 騰訊染指其新子公司25％股權

2025/03/30 16:51

法國電子遊戲巨擘育碧（Ubisoft）3月27日宣布將設立新子公司，中國遊戲大廠騰訊（Tencent）將向這家新公司注資，以取得近25%股權。（路透）法國電子遊戲巨擘育碧（Ubisoft）3月27日宣布將設立新子公司，中國遊戲大廠騰訊（Tencent）將向這家新公司注資，以取得近25%股權。（路透）

〔編譯盧永山／綜合報導〕近年來因高層性騷擾醜聞、新推遊戲不如市場預期，導致股價重挫的法國電子遊戲巨擘育碧（Ubisoft），3月27日宣布將設立新子公司，擁有旗下「刺客教條」（Assassin's Creed）、「極地戰嚎」（Far Cry）、「虹彩六號：圍攻行動」（Tom Clancy's Rainbow Six）3大經典遊戲品牌專利，中國遊戲大廠騰訊（Tencent）將向這家新公司注資11.6億歐元（新台幣415.8億元），以取得近25%股權，這項交易預計在今年底前完成。

騰訊總裁劉熾平表示，通過本次投資，騰訊進一步擴展與育碧的長期合作夥伴關係，反映了騰訊對於育碧創意願景和人才的信心，公司看到有關遊戲品牌發展成為長青遊戲平台，並且為玩家創造新體驗的巨大潛力。

在泛歐證券交易所（Euronext）上市的育碧股價3月28日曾上漲逾10%，午盤過後由紅翻黑，收盤時下跌1.9%。儘管擁有「刺客教條」等經典遊戲，育碧近年陷入經營和財務困境，相較2021年高峰時期，該公司最新市值從108億歐元（新台幣3871億元）大幅縮水至16.7億歐元（新台幣598.6億元），暴跌85%。

育碧在今年年初表示，正在評估營運轉型的不同戰略選項，當時曾傳出騰訊有機會參與收購育碧。在最新的交易公告中，育碧表示，董事會認為本次交易能夠將公司資產價值最大化，騰訊注資將有助削減債務，增強資產負債表，並且加速公司轉型。

值得注意的是，經過前2次增持育碧股份後，騰訊目前直接持有育碧9.99%股份，然而在先前的增持行動中，騰訊曾承諾對育碧的持股不會超過9.99%因此。因此，育碧設立新子公司並吸引騰訊入股，被視為是繞過交易限制之舉。

根據雙方簽訂的協議，新子公司將包含3大遊戲品牌的開發團隊，涉及育碧位於蒙特婁、魁北克、巴塞隆納等地的遊戲工作室，以及這些遊戲品牌已經發售、正在開發以及即將開發的作品。騰訊的交易對新公司的估值約40億歐元（新台幣1433.7億元），相當於育碧2023至2025財年平均銷售額的4倍，且育碧仍然獨家控制該新公司。

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