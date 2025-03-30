川普發豪語：收購格陵蘭島有100％成功率

美國總統川普宣稱獲取格陵蘭島「有100％ 的成功率」。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普重申他對獲取格陵蘭島計劃的信心，並宣稱「有100％ 的成功率」。

川普在接受美國全國廣播公司電視（NBC）採訪時表示，美國可以在沒有軍事干預的情況下繼續前進，但並沒有排除任何選項。他還表示，有關丹麥自治領土格陵蘭島的討論是嚴肅的，並強調其政府對該倡議的承諾。

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在他發表上述言論之前，美國副總統范斯（JD Vance）和他的妻子Usha訪問格陵蘭島，並與位於西北海岸的美國太空部隊設施皮圖菲克太空基地的軍人會面。訪問期間，范斯批評丹麥對格陵蘭問題的處理方式，並表示哥本哈根未能滿足島上居民的最大利益。

在談到對地緣政治影響，特別是俄羅斯和中國的影響的擔憂時，川普總統否認此舉與更廣泛的國際緊張局勢有關。他強調，確保格陵蘭的安全關係到「國際和平、安全和權力」。

川普還警告外國，特別是俄羅斯和中國不要在島嶼附近增加活動，並強調美國不會容忍任何可能威脅其利益或全球穩定的行為。

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