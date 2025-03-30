全球怒火！馬斯克政治干預引爆跨國示威潮

紐約特斯拉展示中心外，示威者舉牌抗議馬斯克。 （彭博）

〔編譯陳成良／綜合報導〕不滿特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）作為美國總統川普的重要顧問而累積過大權力，示威者29日在美國、歐洲及加拿大多地的特斯拉展示中心展開抗議行動。近幾週來，針對特斯拉車輛的破壞事件頻傳，美國官方已將其定調為「恐怖主義行為」。

法新社報導，示威者揮舞著「馬斯克掠奪我們的錢財」、「奪回我們的國家」等標語，大部分抗議活動維持和平進行。在紐約曼哈頓的特斯拉展示中心外，數百人集結抗議，一些人針對這位全球首富表達不滿，也有人要求關閉由他主導、正大幅削減聯邦政府規模的「政府效能部」（DOGE）。

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70歲心理學家奈菲爾德（Amy Neifeld）自1970年代反越戰遊行後首次參與示威，她指控馬斯克正帶領國家走向法西斯主義。「作為猶太人，我對法西斯主義有深刻認知」，她告訴法新社記者，「自從川普重返白宮後，情況變得越來越糟。」

響應全球「打倒特斯拉」行動日，加拿大溫哥華示威者聚集在特斯拉展示中心外。（路透）

紐約示威者穆勒（Eva Mueller）批評：「他的行事作風彷彿自己是副總統，他正積極地解構我們的政府，破壞我們的民主。」

此次抗議活動由環保組織「地球優於利潤」（Planet Over Profit）發起，該組織主張「阻止馬斯克將有助於拯救生命及保護民主」。在華盛頓特區高級住宅區喬治城（Georgetown），約150人在異常和暖的天氣下歡聚，隨著路過車輛鳴笛聲援而起舞歡呼。

抗議活動也在佛州、麻州和加州，以及倫敦、柏林和巴黎等歐洲城市展開。在加拿大溫哥華，約100人在特斯拉展示中心外抗議，其中一位身穿恐龍裝的示威者舉著「你以為納粹已經滅絕了？別買納粹車」的標語牌。

在法國巴黎，一小群美國人在特斯拉展示中心外舉牌，其中一個寫著「立刻送馬斯克上火星」。59歲的巴黎示威者拉夫（Raf，不願透露姓氏）表示：「馬斯克和川普正在摧毀我們的民主，不遵守國家基本規則，並解僱負責重要工作的機構人員。」

對於這些抗議活動，特斯拉公司尚未立即回應。

針對特斯拉車輛、展示中心及其他設施的破壞行動已持續數週，這些行動抗議馬斯克無情的裁員作為，以及他被視為不受歡迎的政治干預。美國司法部長邦迪（Pam Bondi）已譴責這些針對特斯拉的攻擊為「國內恐怖主義」。

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