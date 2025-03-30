晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

全球怒火！馬斯克政治干預引爆跨國示威潮

2025/03/30 14:59

紐約特斯拉展示中心外，示威者舉牌抗議馬斯克。 （彭博）紐約特斯拉展示中心外，示威者舉牌抗議馬斯克。 （彭博）

〔編譯陳成良／綜合報導〕不滿特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）作為美國總統川普的重要顧問而累積過大權力，示威者29日在美國、歐洲及加拿大多地的特斯拉展示中心展開抗議行動。近幾週來，針對特斯拉車輛的破壞事件頻傳，美國官方已將其定調為「恐怖主義行為」。

法新社報導，示威者揮舞著「馬斯克掠奪我們的錢財」、「奪回我們的國家」等標語，大部分抗議活動維持和平進行。在紐約曼哈頓的特斯拉展示中心外，數百人集結抗議，一些人針對這位全球首富表達不滿，也有人要求關閉由他主導、正大幅削減聯邦政府規模的「政府效能部」（DOGE）。

70歲心理學家奈菲爾德（Amy Neifeld）自1970年代反越戰遊行後首次參與示威，她指控馬斯克正帶領國家走向法西斯主義。「作為猶太人，我對法西斯主義有深刻認知」，她告訴法新社記者，「自從川普重返白宮後，情況變得越來越糟。」

響應全球「打倒特斯拉」行動日，加拿大溫哥華示威者聚集在特斯拉展示中心外。（路透）響應全球「打倒特斯拉」行動日，加拿大溫哥華示威者聚集在特斯拉展示中心外。（路透）

紐約示威者穆勒（Eva Mueller）批評：「他的行事作風彷彿自己是副總統，他正積極地解構我們的政府，破壞我們的民主。」

此次抗議活動由環保組織「地球優於利潤」（Planet Over Profit）發起，該組織主張「阻止馬斯克將有助於拯救生命及保護民主」。在華盛頓特區高級住宅區喬治城（Georgetown），約150人在異常和暖的天氣下歡聚，隨著路過車輛鳴笛聲援而起舞歡呼。

抗議活動也在佛州、麻州和加州，以及倫敦、柏林和巴黎等歐洲城市展開。在加拿大溫哥華，約100人在特斯拉展示中心外抗議，其中一位身穿恐龍裝的示威者舉著「你以為納粹已經滅絕了？別買納粹車」的標語牌。

在法國巴黎，一小群美國人在特斯拉展示中心外舉牌，其中一個寫著「立刻送馬斯克上火星」。59歲的巴黎示威者拉夫（Raf，不願透露姓氏）表示：「馬斯克和川普正在摧毀我們的民主，不遵守國家基本規則，並解僱負責重要工作的機構人員。」

對於這些抗議活動，特斯拉公司尚未立即回應。

針對特斯拉車輛、展示中心及其他設施的破壞行動已持續數週，這些行動抗議馬斯克無情的裁員作為，以及他被視為不受歡迎的政治干預。美國司法部長邦迪（Pam Bondi）已譴責這些針對特斯拉的攻擊為「國內恐怖主義」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財