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美國新創女企業家詐騙小摩58億元 罪名成立面臨30年刑期

2025/03/30 15:11

美國32歲女企業家賈維斯將新創公司Frank賣給摩根大通，但被發現造假客戶數量，最高將面臨30年刑期。（路透）美國32歲女企業家賈維斯將新創公司Frank賣給摩根大通，但被發現造假客戶數量，最高將面臨30年刑期。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕美國32歲女企業家賈維斯（Charlie Javice）所創辦的公司Frank，2021年由摩根大通斥資1.75億美元（約新台幣58億元）買下，但旋即被發現其存在大量造假，425萬名客戶實際上僅有30萬人，小摩不滿遭詐騙決定告上法院，陪審團如今裁定她4項罪名成立，最高恐面臨30年刑期。

《NBC》報導，Frank的業務是幫助民眾填寫相當難辦理的「聯邦學生援助免費申請表（FAFSA）」，摩根大通為了擴大與大學生之間的聯繫、和消費者建立終身且緊密的關係，決定出手將其收購。

然而，當小摩嘗試與Frank的425萬名客戶聯絡時，赫然發現只有30萬人的資料是真的。檢察官奇烏奇奧洛（Nicholas Chiuchiolo）透露，賈維斯在要求公司主管造假被拒時，聘僱了外部專家來生成客戶資料。

賈維斯28日被陪審團裁定電信詐欺、銀行詐欺、共謀、證券詐欺4項罪嫌成立，前3項最高可判30年有期徒刑，證券詐欺則為20年，若合併執行最高就是30年，最終結果如何還要等法官宣判刑期。

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