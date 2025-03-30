美國嚴審國際學生簽證 網路貼文按讚要小心、恐遭驅逐

美國國務院已向數百名國際學生發送令人震驚的電子郵件，指示他們可能因為參與校園活動而被驅逐出境。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國國務院（DOS）正在審查國際學生在社群媒體上的活動，新的F、M和J學生簽證申請將面臨更嚴格的審查，令許多學生感到不安。

美國國務院已向數百名國際學生發送令人震驚的電子郵件，指示他們可能因為參與校園活動而被驅逐出境。這次打壓不僅限於積極參與抗議活動的學生，就連僅在社群媒體上分享、按讚或評論「反國家」貼文的學生也受到審查。

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這項打擊行動是美國國務院以及領事館官員所進行的社群媒體審查的一部分。因此，新的學生簽證申請，無論是F類（學術）、M類（職業）還是J類（交流）簽證也將面臨審查。

領事事務局簽證處警告學生，如果未能透過CBP Home App自行驅逐出境，移民和海關執法局可能會將他們驅逐至原籍國以外的任何國家。包括印度學生在內的多名在美國的外國學生收到了當局的官方電子郵件，要求他們自行驅逐出境。美國國務院領事事務局簽證處代表他們發送的電子郵件通知稱，他們的F-1學生簽證已被撤銷。

此舉引發人們對言論自由的限制，以及美國學生線上活動所造成的後果的擔憂。

一位移民律師證實，並補充說，即使是僅僅分享或喜歡社交媒體貼文的學生也可能成為這次打擊的對象。

報告還補充說，申請者可能會根據他們的社交媒體活動被拒絕在美國學習的機會。文件進一步警告：「在沒有合法移民身份的情況下留在美國可能會導致罰款、拘留和/或驅逐出境。這也可能使你失去未來獲得美國簽證的資格。請注意，驅逐出境的時間可能不允許被驅逐者在美國獲得財產或完成事務。被驅逐出境的人可能會被送往其原籍國以外的國家。」

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