審計大樓地震秒塌遭轟豆腐渣工程 外媒爆泰國要查承建中資

緬甸強震導致中國中鐵十局在泰國曼谷承建的大樓倒塌。（歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕緬甸強震，泰國也損失嚴重，由中國企業中鐵十局承建的曼谷審計大樓秒塌，中媒將相關報導下架，也無法平息外界對施工品質的質疑。外媒披露，泰國工業部已派出小組，調查大樓倒塌是否源於鋼材品質低劣或工程設計不良等問題。泰國土木工程師更強調，「如果被我們抓到，他們就必須承擔責任」。

緬甸28日發生規模7.7強震，導致位於泰國曼谷、由中國鐵路工程總公司（CREC）子公司「中鐵十局」，承建的審計署辦公大樓工地倒塌，已知10名工人死亡、18人受傷，另有上百人失蹤。

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這棟大樓由中企與泰國企業合建，樓高33層，由中鐵十局施工，剛完成封頂，曾號稱「泰國辦公第一高樓」。根據北京國復諮詢有限公司網站指出，去年4月初辦公大樓主體結構慶祝「順利封頂」，建成之後「將是中鐵十局在泰國發展的一張名片」。

審計大樓因地震秒塌，還造成傷亡後，中國官媒央視、人民網紛紛將原先刊出的高樓倒塌報導刪除，中鐵集團也將慶祝該大樓封頂的文章刪除。

中國刪除相關訊息並不能平息外界對施工品質的質疑。英國《每日電訊報》披露，泰國土木工程師、民主黨政治家素萬沙瓦（Suchatchavee Suwansawas）直言，「一定有什麼地方不對勁，看看其他所有建築，甚至正在建造的高層建築，都是安全的。所以（審計大樓）要嘛是設計有問題，要嘛是施工有問題，只是現在下結論還為時過早」。

素萬沙瓦說，目前，泰國面臨地震風險，無人能否認，「我們必須弄清楚到底發生了什麼，這樣我們才能回來改變設計、施工甚至法律」。他強調。現在指責任何人或任何國家都為時過早，但是「如果我們發現了，他們必須承擔責任」。

每日電訊報引述《Thansettakij》報導，泰國工業部表示已派出一個檢查小組，調查鋼材品質低劣或工程設計不良等問題，是否導致這場危機。

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