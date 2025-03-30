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桃園海砂屋轉軌公辦都更首例 正光花園新城可望第4季招商

2025/03/30 11:51

桃園區正光花園新城轉軌公辦都更，桃市府住宅處舉辦說明會，目前已蒐集近6成所有權人同意書。（住宅處提供）桃園區正光花園新城轉軌公辦都更，桃市府住宅處舉辦說明會，目前已蒐集近6成所有權人同意書。（住宅處提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃市府去年9月公告受理民間申請公辦都更，位於桃園區的正光花園新城，率先彙集超過50％的意願書提出申請，住宅處委託專業團隊模擬建築量體及財務試算，並請建築師、估價師公會協助審查內容，住宅發展處表示，29日召開的說明會有過半住戶出席，已蒐集近6成的所有權人同意書，若取得75%同意，可望在今年第4季啟動招商作業。

桃園區正光花園新城轉軌公辦都更，桃市府住宅處舉辦說明會，目前已蒐集近6成所有權人同意書。（住宅處提供）桃園區正光花園新城轉軌公辦都更，桃市府住宅處舉辦說明會，目前已蒐集近6成所有權人同意書。（住宅處提供）

正光花園新城位於桃園區正光路及中山路之間，基地有2300多坪，共有195戶、所有權人223人，早在1996年間即被判定為海砂屋，因屬早期建案，土地及建物產權相對複雜，雖於2021年已成立更新會，但遲遲沒有取得都更重建共識。

桃園區正光花園新城轉軌公辦都更，桃市府住宅處舉辦說明會，目前已蒐集近6成所有權人同意書。（住宅處提供）桃園區正光花園新城轉軌公辦都更，桃市府住宅處舉辦說明會，目前已蒐集近6成所有權人同意書。（住宅處提供）

住宅處表示，市府自去年9月啟動防災都更、公辦都更專案計畫，並舉辦都更巡迴講座，獲得正光花園新城社區回響，短時間內即提出逾50%公辦都更意願書，達到防災都更、公辦都更受理門檻，因此住宅處啟動評估作業，除模擬未來重建後的建物量體，也協助社區試算財務分析。

說明會中住宅處向住戶展示重建願景，並提供相關諮詢，減少社區疑慮，以提高都更重建共識，協助正光花園新城案已久的議員黃家齊表示，有70位住戶無法出席，透過他服務處轉交同意書，目前社區大部分都有意都更，仍有約3分之1反對，至少同意的住戶看得到具體進度，不是只聞樓聽響。

住宅處表示，若同意此方案的所有權人達75%，將啟動招商、都更審議程序，若取得社區共識將於第4季招商，預計可於2028年動工，2032年完工；而說明會有過半住戶出席，已蒐集到近6成的所有權人同意書，住宅處和甫將成立的住都中心也規劃進駐社區設立駐地工作站，協助居民了解更多公辦都更資訊，建管處也出席說明桃園的海砂屋自治條例新規，包含拆除補助費等資訊。

住宅處表示，除正光花園新城，將持續輔導各列管海砂屋社區加速推動都市更新，為擴大都更執行量能，除4月1日社會住宅服務中心將轉型為住宅及都市更新中心，將借重各專業公會專業人力共同成立「都更桃園隊」推動都更事務。

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