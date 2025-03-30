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對進口車開徵25％關稅 川普：不在乎汽車製造商漲價

2025/03/30 11:04

美國總統川普（Donald Trump）將自4月2日起對所有進口汽車及零件徵收25%關稅，引發人們對汽車可能上漲的擔憂。（路透社）美國總統川普（Donald Trump）將自4月2日起對所有進口汽車及零件徵收25%關稅，引發人們對汽車可能上漲的擔憂。（路透社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）日前宣布，將自4月2日起對所有進口汽車及零件徵收25%關稅，引發人們對汽車可能上漲的擔憂。對此，川普週六（29日）在接受外媒訪問時表示看法，認為對進口車開徵25％的關稅將促進美國工廠的發展，並稱自己「根本不在乎」汽車製造商是否因而提高價格。

綜合媒體報導，美國總統川普本月26日簽署行政命令，宣布將對所有進口汽車加徵25％關稅，預計4月2日生效、4月3日起開徵。

消息一出，引發人們對汽車可能上漲的擔憂。產業組織指出，美國新車平均價格已逼近5萬美元，新關稅恐使每輛新車再貴4000到1.2萬美元，將全部轉嫁給消費者。

另有外媒報導，川普本月稍早已召集美國各大車廠的主管，警告他們切勿因關稅提高汽車售價，業者深怕招致懲罰。相關報導，引發外界關注。

對此，川普週六在接受美國國家廣播公司（NBC News）訪問時，否認警告汽車業不要漲價的報導，稱自己「根本不在乎」車商是否漲價，反倒希望車商提高價格，因為若他們這樣做，因為這樣人們就會購買美國製造的汽車。

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