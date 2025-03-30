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外資落跑、台股震盪 投信:主動式ETF成新顯學

2025/03/30 09:12

外資落跑、台股震盪，野村投信看主動式ETF成新顯學。（擷取自官網）外資落跑、台股震盪，野村投信看主動式ETF成新顯學。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到4月2日美國對等關稅的衝擊台股走勢震盪，野村投信指出，其實AI相關的供應鏈長線成長趨勢向上，建議採取「短線保護長線」的策略，透過主動選股來渡過市場震盪時期，全台首檔的主動式ETF -野村臺灣智慧優選主動式ETF（ 00980A）則預計4月15日開始募集。

野村投信策略暨行銷處資深副總黃宏治進一步分析指出，在「美國製造」與「GTC」大會的雙重推動下，全球AI供應鏈將迎來新一輪黃金成長期，台股相關概念股同步受惠，包括AI伺服器、CPO（光通訊產業、矽光子）、BBU（備援電池）、機器人概念股、散熱機殼等族群，皆有望在AI浪潮下持續獲得資金青睞。

他認為，今年以來台股走勢震盪，鮑爾重申美國經濟相對良好，台灣主計處也預估台灣今年仍有3%以上經濟成長率，此刻的震盪整理，反有助台股中長期走得更健康，因此此時反而可能是布局的時機，但不可諱言，短線市場仍可能波動劇烈，建議採取「短線保護長線」的策略，透過主動選股來渡過市場震盪時期。

野村臺灣智慧優選主動式ETF 經理人游景德表示，此ETF三大核心包括「聚焦台灣」、「智慧優選」、「主動升級」，經由野村投資團隊專業操刀，透過獨家「智慧優選」的基本面量化投資流程，主動精準篩選優質標的，投資策略依據市場變化，即時且靈活布局台股，尤其適合今年蛇年的台股盤勢。

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