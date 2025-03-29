美股「雲霄飛車」之旅剛開始？華爾街4巨頭給出一致看法

美股「雲霄飛車」之旅剛開始？華爾街4巨頭給出一致警告，後續下跌的潛在可能性大於上漲。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股的「雲霄飛車」之旅，才剛開始，在標普500遭遇2020年以來最糟糕第１季開局後，華爾街4位重量級分析師紛紛警告，後續下跌的潛在可能性大於上漲，並指出，未來關稅和報復行動是關鍵，「4月2日」市場反應將很大程度上取決於關稅的時機，特別是行業關稅以及其他國家對互惠關稅的反應速度。

週五美股4大指數遭遇“黑色星期五”大屠殺，其中以費半跌勢最重，跌幅達2.95%，其次是納斯達克跌2.7%，而標普500與道瓊則分別跌1.97%與1.69%。

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外媒報導，美股的「雲霄飛車」之旅才剛開始，標普500指數正朝著自2020年以來最糟糕的第1季表現邁進，隨著4月2日美國關稅政策即將揭曉，市場的不確定性將達到新的高峰，投資人需要係好安全帶為動盪做準備！

4月2日的關稅政策聲明，將揭示川普政府將針對哪些國家和產業，市場預計將出現劇烈波動，美股將受到關稅的嚴重程度、持續時間、目標國家和產業以及貿易夥伴的反擊措施等因素的影響而劇烈波動。

Siebert Financial投資長馬利克（Mark Malek）表示，我是1個堅定的多頭，但我想告訴你們，從現在到下週，尤其是在財報季開始之前，美股下跌的潛在可能性大於上漲的可能性。

而State Street Global Advisors投資策略師阿羅內（Michael Arone）亦指出，不確定性持續困擾著市場，帶來了波動，4月2日以及截止日期之後，可能會出現更多的波動。

Edward Jones投資策略師庫爾卡法斯（Angelo Kourkafas）認為，4月2日的聲明可能“不是一次性的事件”，這是一個重要的里程碑，但歸根結底它並沒有完全消除所有不確定性。

另，Evercore ISI策略師亞克斯（Matthew Aks）則提醒道，4月2日的市場反應「將很大程度上取決於」未來關稅的時機，特別是產業關稅，以及其他國家對對等關稅的反應速度。如果其他國家採取報復行動，這將帶來升級週期的風險，可能會削弱任何緩解的感覺。

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