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大谷翔平的10倍！日本櫻花季經濟效益逾3000億

2025/03/29 22:14

日學者估計，今年櫻花季可望帶來1.39兆日圓經濟效益。（美聯社資料照）日學者估計，今年櫻花季可望帶來1.39兆日圓經濟效益。（美聯社資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本氣象廳24日宣布，東京的染井吉野櫻開花了。東京管區氣象台當天下午確認，位於靖國神社內的標本木有6朵櫻花綻放，宣布今年東京櫻花季到來，日學者估計，櫻花季可望帶來1.39兆日圓（約台幣3058億）經濟效益，刷新紀錄，大約是上個賽季美國職棒明星大谷翔平創造1328億日圓（約台幣292億）經濟效益的10倍。

《日本時報》報導，今年的櫻花季已於24日在東京拉開序幕，預計將為日本帶來約1.39兆日圓的經濟效益，創有史以來最高數字。

根據關西大學名譽教授及經濟學家宮本勝浩所撰寫的年度報告指出，今年櫻花季經濟效益將比去年的1.14兆日圓（約台幣2508億），增加22.2%。

報導認為，日圓疲弱持續吸引破紀錄數量的旅客前往日本，尤其是在花見（賞櫻花）季節。據日本國家旅遊局的數據，去年日本接待旅客數量創歷史新高，接近3700萬人次。宮本勝浩預計，今年超過4分之1的賞花客將是外國遊客，這將是日本歷史上該季節性活動中外國旅客比例最高的一次。

報導稱，隨着今年來自國內外的賞花人數增加，將大幅增加購買食物、飲料、紀念品等活動所產生的收入，以及交通費用。日本居民人均賞櫻花個人花費約7119日圓（約台幣1566元）。

具體而言，今年櫻花季對日本經濟帶來的效益，將是上個賽季美國職棒明星大谷翔平創造1328億日圓經濟效益的10倍。

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