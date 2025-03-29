晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

「4月2日」關稅揭曉倒數！花旗率先給出3種作戰情景

2025/03/29 21:18

「4月2日」關稅揭曉倒數！花旗率先給出3種作戰情景（路透）「4月2日」關稅揭曉倒數！花旗率先給出3種作戰情景（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著4月2日美國關稅政策即將揭曉，市場的不確定性不斷攀升，不過，花旗在最新的報告中，給出3種情景，其中以僅對等關稅此情景，對市場影響最有限，其餘2種，都會對全球股市造成衝擊。

外媒報導，美東當地時間週五（28日），美國總統川普計劃在未來幾天公佈新的關稅，他表示，對與其他國家達成關稅協議持一定開放態度，但他暗示任何協議都將在4月2日關稅措施生效後達成。

雖然川普拒絕透露這些關稅的具體稅率，但花旗在最新的報告中，總結了３種主要情景，並給出相應的市場影響。

情境一：僅宣佈對等關稅

花旗表示，如果川普政府僅在4月2日宣佈基於最惠國（MFN）簡單平均關稅差距的對等關稅，這將是一個相對溫和的結果。根據野村證券的調查，約25.5%的受訪者認為這種情況可能發生，印度、泰國和印尼等國受影響可能最大。在這種情況下，市場反應可能較為有限，美元指數可能不會大幅波動。

情境二：對等關稅加增值稅（VAT）

如果關稅政策包含增值稅，這將是更具攻擊性的舉措，可能引發避險情緒和美元走強。在此情境下，德國的MFN關稅差距（包括增值稅19%）為20.4%，法國為21.1%，西班牙為21.8%。

亞洲地區也面臨風險，日本為10.5%，印度為29.5%，泰國為13.0%。這種情境可能導致美元指數在宣佈後立即上漲50-100個基點，但同時美元兌日圓可能走弱，全球股市也可能下跌，而亞洲利率可能下跌，印度和泰國可能下降5-7個基點。

情境三：對等關稅+增值稅+產業性關稅

花旗指出，激進的關稅政策，除了對等關稅和增值稅外，還可能包括產業性關稅，例如，川普先前曾宣佈對進口成品車徵收25%的關稅（潛在影響墨西哥、韓國、日本、加拿大、德國），也暗示可能對半導體晶片和藥品徵收關稅（韓國、新加坡受影響最大）。

此外，還可能不延長對墨西哥和加拿大的25%關稅期限，或對進口委內瑞拉石油的國家加徵關稅。這種情境下市場反應可能最劇烈，美元指數可能會進一步走強，而美元兌日圓可能會大幅下跌。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財