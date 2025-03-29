「4月2日」關稅揭曉倒數！花旗率先給出3種作戰情景（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著4月2日美國關稅政策即將揭曉，市場的不確定性不斷攀升，不過，花旗在最新的報告中，給出3種情景，其中以僅對等關稅此情景，對市場影響最有限，其餘2種，都會對全球股市造成衝擊。

外媒報導，美東當地時間週五（28日），美國總統川普計劃在未來幾天公佈新的關稅，他表示，對與其他國家達成關稅協議持一定開放態度，但他暗示任何協議都將在4月2日關稅措施生效後達成。

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雖然川普拒絕透露這些關稅的具體稅率，但花旗在最新的報告中，總結了３種主要情景，並給出相應的市場影響。

情境一：僅宣佈對等關稅

花旗表示，如果川普政府僅在4月2日宣佈基於最惠國（MFN）簡單平均關稅差距的對等關稅，這將是一個相對溫和的結果。根據野村證券的調查，約25.5%的受訪者認為這種情況可能發生，印度、泰國和印尼等國受影響可能最大。在這種情況下，市場反應可能較為有限，美元指數可能不會大幅波動。

情境二：對等關稅加增值稅（VAT）

如果關稅政策包含增值稅，這將是更具攻擊性的舉措，可能引發避險情緒和美元走強。在此情境下，德國的MFN關稅差距（包括增值稅19%）為20.4%，法國為21.1%，西班牙為21.8%。

亞洲地區也面臨風險，日本為10.5%，印度為29.5%，泰國為13.0%。這種情境可能導致美元指數在宣佈後立即上漲50-100個基點，但同時美元兌日圓可能走弱，全球股市也可能下跌，而亞洲利率可能下跌，印度和泰國可能下降5-7個基點。

情境三：對等關稅+增值稅+產業性關稅

花旗指出，激進的關稅政策，除了對等關稅和增值稅外，還可能包括產業性關稅，例如，川普先前曾宣佈對進口成品車徵收25%的關稅（潛在影響墨西哥、韓國、日本、加拿大、德國），也暗示可能對半導體晶片和藥品徵收關稅（韓國、新加坡受影響最大）。

此外，還可能不延長對墨西哥和加拿大的25%關稅期限，或對進口委內瑞拉石油的國家加徵關稅。這種情境下市場反應可能最劇烈，美元指數可能會進一步走強，而美元兌日圓可能會大幅下跌。

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