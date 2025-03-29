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關稅風暴前夕 調查：美國失業疑慮衝至2009年來最高

2025/03/29 21:35

密西根大學調查發現，美國消費者信心惡化、對失業率的預期飆升。（法新社）密西根大學調查發現，美國消費者信心惡化、對失業率的預期飆升。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕在川普政府加劇關稅行動之際，最新數據顯示，美國3月消費者信心持續惡化、未來1年的通膨預期飆升至2.5年新高，同時核心物價指標創13月最大增幅，紐約AXS投資公司執行長巴蘇克（Greg Bassuk）說，「這些數據尚未反映關稅對通膨的衝擊，目前還只是關稅暴風雨前的寧靜，預料未來幾月的通膨將進一步攀升，而非下跌」。

美國密西根大學28日公佈調查，3月消費者預期指數較2月暴跌18％，自去年11月川普勝選總統以來，該指數已流失逾30％，反映回應者對經濟前景的看法越益黯淡。消費者信心重挫12％，較3月初公佈的數據跌幅加劇。

主持該調查的學者Joanne Hsu說，「消費者持續憂心經濟政策變化可能造成的痛苦；值得注意的是3分之2消費者預期未來1年的失業率將上升，這是2009年以來最高數值」。

根據該調查，本月美國人對未來一年的通膨預期從上月的4.3％上升至5％，創2022年11月以來最高點，未來5年至10年的通膨預期也飆升至4.1％，為1993年2月以來最高點，當時也是4.1％。

萊利金融（B. Riley Financial）首席市場策略師霍根（Art Hogan）說，「人們自然會預期高物價，因為未曾目睹19世紀末麥金利（McKinley）總統以來像這樣的貿易戰」。

川普近日宣佈對所有進口汽車課徵25％關稅，並於4月3日生效，而2日他將宣佈對等關稅以及特定產業關稅，迄今他已加徵鋼鋁關稅，並對中國產品課徵20％關稅。

美國商務部最新數據顯示，佔美國經濟活動逾3分之2的消費者支出月增0.4％，低於預期，核心個人消費支出物價指數（PCE）年增2.8％，高於預期，並創2024年1月以來最高點。

荷蘭國際集團（ING）首席國際經濟學家奈特利（James Knightley）指出，「這些數據只會加劇停滯性通膨的憂慮」，亦即經濟成長放緩，但通膨升高。他補充，「我們正往錯誤方向發展，令人憂心的是關稅恐引發物價上漲，從而使通膨升溫，這將限制聯準會進一步降息的能力」。

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