美股黑色星期五大屠殺！背後「罪魁禍首」竟是它

自川普當選來，過去6次密西根大學通膨預期調查結果發佈時，市場的反應都一樣，美股出現了6次下跌。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股遭遇“黑色星期五”大屠殺，4大指數全面下挫，費半更大跌2.95%，而重挫背後的「罪魁禍首」，竟然是密西根大學3月預期未來1年通膨飆升至5%，高於初值4.9%，創2022年10月來新高，而5年期通膨也上調至4.1%，升至1993年2月來新高，同時3月消費者信心創逾2年新低，報導指出，自川普當選來，過去6次密西根大學通膨預期調查結果發佈時，市場的反應都一樣，美股出現了6次下跌。

外媒報導，受到關稅威脅，週四密西根大學公佈了3月消費者信心指數從初值的57.9向下修訂至57，遠低於2月的64.7，由於消費者對個人財務、商業狀況、失業和通脹的預期惡化，消費者信心連續第3個月下降，跌至2022年11月以來的最低水平。

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另對未來1年的通膨飆升至5%，高於初值4.9%，創2022年10月來新高，而5年期通膨也上調至4.1%，升至1993年2月來新高。

週五美股4大指數遭遇“黑色星期五”大屠殺，其中以費半跌勢最重，跌幅達2.95%，其次是納斯達克跌2.7%，而標普500與道瓊則分別跌1.97%與1.69%。

報導指出，自從川普當選以來，「硬數據」也就是實際的經濟數值，一直保持穩定，然而，在過去的3個月中，美國通膨「軟數據」（基於調查和市場的通膨預期指標）急劇惡化，密西根大學的消費者情緒調查是這種軟數據暴跌的主要驅動力之一。

值得一提的是，不只是本次，自川普當選總統以來，過去6次密西根大學調查結果發佈時，市場的反應都一樣，美股出現了6次拋售。

最近幾次的密歇根消費者調查表明，美國通膨已突破近年來的區間波動，此前相當長時間，密西根5年通膨預期大體在2.9%-3.1%的窄幅波動區間。2022年6月美國通膨卜心竹處於本輪峰值之際，該通膨預期一度達到3.3%，創2008

年以来的最高，而最新的長期通膨預期已顯著高於疫情後的峰值水平。

對於密西根大學消費者長期通膨預期的飆升，此前聯準會主席鮑爾稱，該通膨預期數據屬於異常值。

不過本週有幾名票委唱反調，認為調查類的通膨預期數據應高度關注。鴿派票委、芝加哥聯邦儲備銀行主席表示，如果市場通膨預期也走高，將是「重大危險訊號」。

展望未來，投資人需要密切關注即將於4月11日和25日公佈的密西根大學調查數據，這可能會引發新一輪的市場波動。

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