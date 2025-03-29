拚追台積電 日Rapidus將啟動2奈米試產線

Rapidus將於週二（4月1日）在位於北海道千歲的先進半導體工廠啟動一條試驗生產線。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本Rapidus公司將於週二（4月1日）在位於日本北部北海道千歲的先進半導體工廠啟動一條試驗生產線的運作。

該測試線的啟動將是Rapidus實現2027年開始大規模生產目標的重要里程碑。在中美對峙等地緣政治風險日益明顯的背景下，確保晶片戰略性產品的國內生產基地，對日本而言是一個迫切的問題。

請繼續往下閱讀...

Rapidus成立於2022年，由豐田汽車、日本電報電話公司和其他日本公司投資。

千歲工廠計劃生產電路線寬為2奈米的尖端半導體，預計將用於人工智慧技術和自動駕駛系統。去年12月，Rapidus成為第一家採用極紫外曝光設備的日本公司，對於製造窄電路線寬的晶片至關重要。

Rapidus總裁Atsuyoshi Koike表示：我們一定能夠在2027年開始大規模生產。這不是一條容易的道路，但我們的目標是提高試生產階段的成品率並確保可靠性。

全球最大的半導體代工廠台積電和其他晶片製造商也正在準備量產2奈米晶片。 Rapidus致力於縮短交貨時間，以此在競爭中脫穎而出。

根據台積電規劃，2奈米將於今年下半年在新竹寶山廠和高雄廠同步量產。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法