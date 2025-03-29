關稅生效前搶運退燒 法國巴黎銀行示警「這款金屬」恐暴跌

知情人士透露，美國可能在幾週內就會對銅徵收進口關稅。（美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕自從川普宣佈對進口銅徵收關稅展開調查以來，銅價持續攀升，造成大西洋兩岸出現巨大價差，大量銅運往美國套利，本月紐約銅一度衝上每噸1.1萬美元。法國巴黎銀行示警，隨著全球趕在25%關稅生效前向美國搶運銅的浪潮逐漸消退，第二季底銅價將跌至每噸8500美元。

綜合彭博等外媒報導，本週早些時候，倫敦金屬交易所的銅價觸及每噸 1萬美元以上，創9個月高點，紐約市場交易最活躍的銅期貨合約同樣創下歷史新高，衝上1.1萬美元以上，美歐出現巨大價差，促使數十萬噸銅正在運往美國途中，從中套利。

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然而，傳出美國可能在幾週內就會實施對銅徵收進口關稅，比先前決定的最後期限還要早幾個月，使得交易商將沒有太多時間將更多銅轉移到美國，導致銅價格承壓。

法國巴黎銀行示警，隨著全球趕在25%關稅生效前向美國搶運銅的浪潮逐漸消退，未來幾個月銅價可能面臨暴跌，到第二季底銅價將跌至每噸 8500 美元。該行大宗商品高級策略師David Wilson表示，關稅實施將終結當前銅價扭曲局面，使市場重新關注美國貿易政策對需求的負面影響。

法國巴黎銀行同時下調全球銅消費增長預期至2.3%，此前預計為成長3.1%，並預計供應過剩將達46萬噸，較此前12.4萬噸的預測大幅上調。

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