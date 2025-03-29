美元不再是避險天堂、黃金當道！專家一語道破真相

美元指數今年來跌了近3%，投機客在川普當選來，首次從3月開始做空美元。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕作為市場拋售期間的避風港，美元這次並未像往常一樣上漲，相反美元快速下跌，不僅美元指數今年來跌了近3%，投機客在川普當選來，首次從3月開始做空美元，反觀作為替代避險資產的黃金價格，今年不斷刷新天價，每盎司站上3000美元以上新高，專家表示，造成美元不再是避險天堂的主因是市場擔心川普政策可能導致美國陷入衰退。

週五（28日）黃金價格創下今年第18次歷史新高，紐約黃金期貨上漲0.8%，報每盎司3114.30美元；黃金現貨價上漲0.6%，報每盎司3074.43美元，盤中創下每盎司3086.70美元的歷史新高。

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外媒報導，川普政策衝擊全球市場，而長期以來被視為避險天堂的美元如今卻一反常態，持續下跌，引發市場擔憂。

Federated Hermes基金經理人John Sidawi注意到１個奇怪的現象，那就是作為市場拋售期間的避風港，美元這次並未像往常一樣上漲。相反美元也在下跌，而且速度很快，熱錢湧入黃金、日圓、歐股幾乎所有地方，除了美國，這很不尋常而且很有說服力。

他指出，這種動盪背後的唯一解釋是川普，在其第2任期的短短兩個月內，他不斷升級的關稅措施，和旨在逆轉全球化的舉措，正在動搖人們對美元的信心。

美元在過去80年一直處於世界金融體系的核心地位，但在過去的3個月中，美元兌除了少數31種主要貨幣之外的所有貨幣都下跌了，彭博美元指數下跌了近3%，這是自2017年以來最糟糕的開局。而作為替代避險資產的黃金價格已飆升至每盎司3000美元以上的歷史新高。

到3月中旬，由於擔心川普的政策轉變可能導致美國陷入衰退，投機交易者自川普當選以來首次開始做空美元。

報導指出，雖然最近的下跌並未顯著侵蝕美元的實力，但是，川普的行動正在重新引發長期以來關於海外政府是否會加速努力減少對美元依賴的討論。在歐洲，領導者已經將其視為1個機會，透過創造更一體化、更具流動性的市場來加強歐元的作用，這將使共同貨幣能夠更好地與美元競爭。另在發展中國家，少數國家也斷斷續續提出聯合起來挑戰美元霸權的設想。

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