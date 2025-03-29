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李嘉誠加速落跑？傳長和擬分拆價值逾6千億電信資產赴英上市

2025/03/29 18:59

傳出李嘉誠（左）旗下長江和記計畫分拆全球電信資產，赴倫敦上市，此舉被外界視為對北京再度投下不信任票。（路透）傳出李嘉誠（左）旗下長江和記計畫分拆全球電信資產，赴倫敦上市，此舉被外界視為對北京再度投下不信任票。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕香港首富李嘉誠旗下長江和記（簡稱長和）將包含巴拿馬運河港口在內的全球43座港口，出售給美商貝萊德邀集的投資集團，雖遭到北京施壓，似乎未減緩其撤資計畫。外媒披露，長和擬分拆全球電信資產，赴倫敦上市，此電信業務貢獻集團4分之1的獲利，市值達150億英鎊（約台幣6435億），外界關注他是否要擺脫北京的掌控，並再度投下不信任票。

《路透》披露，消息人士稱，長和已經與一小部分財務顧問討論電信業務的計劃，分拆後的上市實體將持有長和在歐洲、香港和東南亞的電信業務，估值介於100億英鎊至150億英鎊之間（約台幣4290億至6435億）。

消息人士說，長和計劃最早今年在倫敦上市，因交易的複雜性，上市時間可能會推遲。分拆準備工作尚處於早期階段，可能會根據重組過程而發生變化，重組過程需要事先進行，並需要股東批准。對此，長和拒絕評論。

根據《自由亞洲電台》查證的數據，長和的電信業務是該集團最賺錢的部分，2024年貢獻其四分之一的營業利潤，去年收益達約883.7億港元（約台幣3773億）。若成功在倫敦上市，將成為近年來倫敦交易所的最大IPO之一，也是繼去年8月，長和集團旗下的「長江基建集團」（CK Infrastructure Holdings Limited）宣布在倫敦「第二上市」後的大動作。

該電台指出，日前曾深入分析，李嘉誠過去於多個關鍵時刻分散資產和業務風險。尤其是自2012年習近平上台後，以及香港、美中之間的政治動盪，李選擇大舉撤離中國和香港，並擴展歐洲、澳洲、北美和東南亞市場，其中英國是業務的重中之重。

目前李嘉誠的集團資產比重最多來自歐洲，達逾53%，其中23%來自英國。由90年代起，李嘉誠就在英國開展其投資王國，大手以數千億港元併購、收購和投資等方式，手推英國重要港口、天然氣、電訊、鐵路、機場、房地產、零售等核心業務。

《金融時報》曾統計，李嘉誠家族掌控著英國近40%電訊市場、約25%電力市場、近30%的天然氣供應市場、近7%的供水市場、近3分之1英國碼頭、逾50萬平方公尺土地資源等。加上集團有多家公司早年已於英國上市，一系列舉措被形容「已買下半個英國」。現在又傳出將分拆電信業務赴倫敦上市，令外界關注他是否要擺脫北京的掌控，再度投下不信任票。

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