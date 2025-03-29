5種職業最適合內向性格 年薪超過330萬元、最高達760萬

求職網站列出五種職業最適合內向性格的人，年薪都超過10萬美元（台幣330萬元）。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國求職網站列出五種職業最適合內向性格的人，年薪都超過10萬美元（台幣330萬元），其中以放射科醫師年薪超過23萬美元（台幣763萬元）最高。

求職網站Resume Genius根據「高自主性、低社交互動」兩項標準，整理出一份最適合內向人士的職業清單，並依據薪資進行排名。

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以下為年薪最高的前五名，附有美國勞工統計局（BLS）的中位數薪資與產業分類：

1. 放射科醫師（Radiologist），薪資23萬9200美元。

2. 自然科學經理（Natural Sciences Manager），薪資：15萬7740美元。

3. 物理學家與天文學家（Physicist and Astronomer），薪資14萬9530美元。

4. 電腦與資訊研究科學家（Computer and Information Research Scientist），薪資14萬5080美元。

5. 電腦硬體工程師（Computer Hardware Engineer），薪資13萬8080美元。

Resume Genius專家索托（Nathan Soto）表示，這些職業都適合重視獨立工作的人，特別是在科技領域，他表示，「這些人大多數時間都花在電腦前，雖然有團隊合作，但很少需要面對面交流。」

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