護國神山護衛 分析師：台灣有望避免川普對等關稅衝擊

分析師認為，台積電對美投資計畫，可能使台灣避免遭受川普對等關稅衝擊。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕南華早報報導，兩家國際金融機構評估指出，由於台積電承諾在美國進行大規模投資，預期台灣將可避免美國總統川普下月初展開的關稅浪潮衝擊。

荷蘭國際集團（ING）與摩根士丹利分析師在各自的研究報告中指出，台積電承諾在美國投資興建晶圓廠，可能軟化川普的立場。

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台積電董事長魏哲家4日在與川普共同出席的儀式上宣佈，計畫擴大美國投資至1650億美元，在亞利桑那州增加3座晶圓廠、2座封裝廠與1個研發中心。

ING報告說，「該宣佈可能為台灣帶來足夠善意，而得以軟化或避免關稅」，報告補充，台積電的承諾「時常被川普政府標榜為關稅奏效的標誌」。

儘管如此，台灣仍是川普政府指控對美貿易失衡的15%國家之一，因此曝險於4月2日美國將公佈的對等關稅對象。ING指出，從2017年起，台灣對美貿易順差成長逾7倍，去年達6490億美元，主要是晶片在內的高科技硬體出口。

川普認為關稅是保護美國企業抵禦外國競爭的方式，但他也表示，一些晶片關稅將寬鬆實施。

美國投資銀行摩根士丹利科技分析師詹家鴻（Charlie Chan）報告說，台積電投資美國的行動「可能緩和投資人對關稅的疑慮；我們認為此舉可能使台灣避免全面被徵收川普總統1月底提到的半導體關稅」。

ING也指出，美國進口商難以找到台灣晶片的替代品，「這升高豁免的可能性」。

不過資誠（PwC Taiwan）合夥人張家健（Kent Chong）指出，台積電的投資承諾或許不會阻止川普政府的關稅措施，因為台灣對美國的貿易順差相對較高。他說，「對等關稅是適用全世界的措施，特別是對那些美國有最大貿易逆差的國家」。

穆迪分析高級經濟學家安格利克（Stefan Angrick）也表示，台積電的投資或許有助於「緩解貿易限制的政治壓力」，但不能保證台灣將獲得「全面保護」，他說，美國最新的汽車關稅就是例證，「這些將衝擊所有外國車企，無論它們在美國投資多少」。

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