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台積電高管透露：與美關稅密切溝通中 「他們正在聽」

2025/03/29 16:34

台積電高管表示，公司正與川普政府就對美國半導體進口徵收的潛在關稅進行討論。（彭博）台積電高管表示，公司正與川普政府就對美國半導體進口徵收的潛在關稅進行討論。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電一位高管美國時間週五表示，公司正在與川普政府就對美國半導體進口徵收的潛在關稅進行討論，希望找到一個雙方都有利的解決方案。

台灣中央社（ CNA ）英文報導指出，台積電資深副總彼得·克利夫蘭（Peter Cleveland）在美國智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）主辦的論壇上強調，台積電正與白宮保持密切溝通，並對討論將朝著「積極的方向」發展表示樂觀。

據克利夫蘭稱，談判正在進行中，特別是涉及台灣廣泛的半導體製造生態系統及其對美國的出口，他指出，「他們正在聽」。

不過，克利夫蘭承認，台積電仍不確定週三（4月2日）美國總統川普預計將推出一系列新關稅，屆時將發生什麼。

為避免關稅並安撫渴望將製造業轉移回美國的川普，台積電已經在中國進行大量投資。公司最近承諾額外投資 1000億美元，用於建造三座晶圓製造廠、兩座先進的IC 封裝設施和一個研發中心，使其在美國亞利桑那州的總投資達到1650億美元。

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