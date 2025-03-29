李在鎔10年來首度會見習近平 韓媒認了三星不想放棄中國市場

三星電子會長李在鎔28日在北京人民大會堂與其他跨國企業高層，會見習近平。（美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國國家主席習近平28日在北京與數十名外商企業家會晤，對他們長期致力於與中國合作表示讚賞，三星電子會長李在鎔也在名單之內，這也是李在鎔10年來再次與習近平會晤。韓媒分析，川普上台後，美中關稅戰加劇，李在鎔此時訪中備受關注，研判李並不想錯過年銷售額逾40兆韓元（約台幣9200億）的中國市場。

中國國家主席習近平（左三）和外交部長王毅（左四），在北京人民大會堂會見跨國商界代表。（美聯社）

在美國總統川普的關稅政策加劇中國經濟與對外貿易的不確定性之際，中國國家主席習近平28日與40多位全球金融、製造與技術大廠高管會面，以提振投資人信心。

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根據路透的報導，包括美國聯邦快遞集團總裁芮思博（Rajesh Subramaniam）、德國賓士集團董事長康林松（Ola Källenius）、高通執行長阿蒙（Cristiano Amon）、三星電子會長李在鎔等均出席。

南韓媒體相當關注李在鎔訪中行程，《經濟日報》（HankYung）指出，川普上台後，美中關稅戰加劇，李在鎔此時訪中備受關注，直言李在鎔應該是不想錯過年銷售額超過40兆韓元的中國市場。

有分析認為，無論三星與美國的合作有多重要，都不應錯過與中國高層官員互動，了解中國政府政策方向的機會。

報導稱，中國是三星無法錯過的龐大市場，三星電子去年在中銷售額達43.92兆韓元（1.01兆元），雖然不如美洲（北美洲+中南美洲，118.82兆韓元，約台幣2.73兆）大，但與歐盟（50.11兆韓元，約台幣1.15兆）及亞洲、非洲（不包括中國，48.17兆韓元，約台幣1.1兆）相當。

而且，三星主要關聯公司的生產設施也在中國運作，三星電子在中國西安設有NAND Flash廠，三星馬達在天津設有多層陶瓷電容器（MLCC）工廠。

被稱為「習近平政治故鄉」的西安NAND Flash工廠，也是習近平特別關心的工廠，他於2019年2月春節期間親自到現場，關心產線擴建工程。2020年5月，他再次親臨現場，表示「要積極準備迎接巨大變化，打造新的成長引擎」。

此外，外界也猜測，李在鎔訪中將促使三星電子把中國業務的重心，轉向電子設備零件等業務。李在鎔22日參觀小米北京電動汽車工廠，24日參觀比亞迪深圳總部。李會見習近平後，隨即返回南韓，結束7天6夜的訪中行程。

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