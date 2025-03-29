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護國神山躲不過？川普揚言開徵晶片關稅 專家曝難度

2025/03/29 17:45

川普計畫開徵晶片關稅，專家認為難度很高。（彭博）川普計畫開徵晶片關稅，專家認為難度很高。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒指出，儘管台積電和其他科技公司承諾加碼投資，重振美國半導體製造能力，但川普仍打算將對美國以外生產的晶片徵收關稅。專家認為，半導體是全球化產業，開徵晶片關稅有其困難度。

《雅虎財經》報導，若與美國進口內建晶片的產品數量相比，進口單一晶片數量相對較少，這些內建晶片的產品包括智慧型手機、汽車、冰箱、筆電和電視等產品，而且，晶片並非只來自一個國家。

哈佛商學院工商管理實踐教授史兆威 （Willy Shih） 解釋，晶片的運輸跨越許多國家邊界，它們最初是原始矽片，可能來自日本、台灣或德國。然後要把晶片裝上去，再把它送到其他地方，然後誰來切割及封裝？總是必須把它放到印刷電路板上。他直言，川普提出的關稅方案可能比想像的要複雜得多。

報導稱，從廣義來說，製造晶片通常包括在一個國家生產矽晶片，然後將其送到另一個國家的工廠在那裡印上電路，然後再將其運送到另一個國家的另一家工廠，切割成單一晶片並封裝為半導體。

這還沒有考慮到晶片製造過程中所需的各種化學物質。2022 年，俄羅斯人侵烏克蘭的戰爭讓世界陷入恐慌，人們擔心缺乏氖氣會減緩其他國家的晶片製造速度，氖氣用於製造處理器所需的雷射器，烏克蘭占該氣體產量的 54% 以上。

即使川普大肆宣揚台灣對美國出口晶片最多，但伯恩斯坦分析師羅斯根 （Stacy Rasgon） 指出，事實上，美國從馬來西亞進口的晶片更多，因為大多是在馬來西亞封裝後運往美國。就算是在美國生產的英特爾晶片也會運往其他國家，在那裡封裝或安裝到其他設備中。

史兆威還說，如果 PC 裡有英特爾微處理器，那麼這個晶片可能是在亞利桑那州製造，也可能是在愛爾蘭製造，或是在以色列製造，它可能被送到越南或馬來西亞進行封裝，然後被送到中國或越南的電路板工廠，組裝成筆電。

倘若川普確定對晶片徵收關稅，將引發一系列關鍵問題，包括是否對最終晶片產品課徵關稅？在完成之前多次跨越邊境的晶片，哪個國家算作原產國？羅斯跟直言，每一塊晶片都可能跨越 20 個不同的邊界。

那麼關鍵問題就在於，關稅是否適用於每種晶片，還是只適用於來自某些國家的晶片？專家表示，即便如此，一切仍然要回到確定原產國的問題。如果這個問題得到解決，設備製造商將必須確定如何處理關稅。

華頓商學院製造與物流學教授科恩（Morris Cohen）表示，這將影響成品的價格，成品的組裝商和銷售商需要面對一個事實，即現在生產產品的成本會更高，因此必須決定如何應對。這可能涉及承擔部分或全部關稅成本、侵蝕利潤或轉嫁給消費者，目前所有的事情都懸而未決。

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