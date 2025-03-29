川普又賣關子：關稅協議可以談 要等4月2日後

川普向記者表示，包括英國在內的多個國家已接觸美國，試圖通過談判規避報復性的關稅或所謂的對等關稅。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普於當地時間週五表示，願意與與尋求避免美國關稅的國家通過談判來達成某些協議，不過，這要等到4月2日宣布向全球對等關稅措施後才會進行。

川普在空軍一號專機上接受記者採訪時，透露美國政府將很快宣佈針對製藥業等特定行業的關稅措施，但拒絕透露具體時間表或稅率細節。

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他向記者表示，包括英國在內的多個國家已接觸美國，試圖通過談判規避報復性的關稅或所謂的對等關稅。他說：「他們希望達成協議，如果我們能從中獲得利益，達成協議是完全有可能的」；「毋庸置疑的是，我對此持開放態度，前提是必須確保我們獲得相應回報」。

當被問及此類關稅談判協議是否可能在4月2日前達成時，川普回應：「不會，可能要更晚些，這是一個先後程序問題。」

未來川普將如何決定關稅稅率仍讓外界摸不清楚底牌，因為他對徵稅力道的態度一直在改變，未來這些稅會納入還是外加在特定優先事項的稅收中，官員的說法也一直是矛盾。

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