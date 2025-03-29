中國代工1哥利潤幾乎腰斬 港媒悲嘆中芯獲利落後台積電70多倍

中國2大晶圓代工廠獲利大暴跌。（法新社資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國晶片禁令持續發酵，中國2大晶圓代工廠獲利大暴跌。根據最新財報，中芯國際2024年獲利年減45.4%，華虹半導體則重摔79.2%。港媒指出，正當中國代工廠因美中科技戰升級及成熟製程競爭激烈，利潤遭遇逆風，反觀台積電營運績效一路走揚，2024年獲利較前一年度飆升40%創新高，更是中芯國際的70多倍。

《南華早報》報導，中國最大的晶圓代工廠中芯國際表示，2024 年營收創歷史新高，淨利卻較前一年度縮水快一半，顯示中國成熟製程晶片競爭日益激烈。

請繼續往下閱讀...

根據中芯27日提交給港交所的年報顯示，2024全年營收成長 27%，至 80 億美元，淨利暴跌 45.4%，降至 4.93 億美元，28日股價應聲大跌4.67%。

中國晶圓代工2哥更慘，華虹半導體也在27日提交2024年財報，2024 年營收年減 12.3% 至 20 億美元，利潤雪崩 79.2% 至 5800 萬美元，28日股價也下挫3.94%。

報導指出，中國兩大晶圓廠利潤疲軟，原因是中國國內市場競爭加劇，加上美國出口管制，使得中芯國際更難以轉向利潤更高的先進製程。

反觀全球最大晶圓代工廠台積電先前表示，2024 年淨利較上年同期飆升近 40%，創下 350 億美元的歷史新高，是中芯國際的 70 多倍，台積電的營收則是中芯國際的 12 倍。

中芯國際在年報中坦言，倘若美中貿易摩擦升級，例如加強進出口和投資限制，提高關稅或設置其他貿易壁壘，生產材料供應可能出現中斷，包括設備、原材料、零部件、軟體和服務支援受限。

受到美國晶片禁令影響，中芯國際越來越依賴中國本土市場，2024 年，中國市場佔其銷售額的 85%，高於 2023 年的 80%，而來自美國的收入比重從 2023 年的 16% 下降到 2024 年的 12%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法