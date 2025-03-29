台南首場大型就業博覽會登場 南科7廠商參加

今年首場「台南好生活 台南呷頭路」大型就業博覽會在善化區舉行，共有75家廠商提供3732個工作機會，其中南科有台積電等7家廠商參與。（南科管理局提供）

〔記者劉婉君／台南報導〕今年首場「台南好生活 台南呷頭路」大型就業博覽會，今（29）日在善化區文康育樂中心舉行，共有75家廠商提供3732個工作機會，其中南科管理局邀請台積電等7家廠商，釋出超過1000個職缺，吸引許多求職者洽談。

今天的大型就業博覽會共有科技業、製造業、服務業等廠商參加，3732個工作機會中，月薪超過3萬5000元的職缺逾5成。

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南科成立29年來，建立完整的半導體、生技醫材、精密機械、光電綠能等產業聚落，去年受惠於全球AI應用擴展與數位轉型趨勢，全年營業額突破2.2兆元，較2023年成長近4成，成為全台首座營業額突破2兆元的科學園區，此次除邀請台積電、台灣穗高、緯穎科技、直得科技、南茂科技、艾爾斯半導體及前瞻能源等7家廠商參與就博會，也在現場設立「性別平等加油站」職場平權推廣專區，向民眾宣導有關職場平權法規與多元共融政策。

場邊也有求職健康諮詢、美髮義剪服務及CPAS職業適性診斷諮詢等。台南市勞工局為鼓勵求職民眾踴躍投遞履歷，也舉辧辦抽獎活動，民眾只要投遞3家廠商就能參加抽獎，獎項有藍芽音響、果汁隨行杯、吸塵器、智能筋膜槍等；另外還有限量的手機支架、便當提袋、不鏽鋼餐具等求職好康禮。

今年首場「台南好生活 台南呷頭路」大型就業博覽會在善化區舉行，共有75家廠商提供3732個工作機會，其中南科有台積電等7家廠商參與。（南科管理局提供）

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