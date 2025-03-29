晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

赴韓旅遊注意！KTX撐不住要終結14年凍漲 票價漲幅恐達17％

2025/03/29 14:08

韓國鐵道公社（Korail）正在推進將高鐵（KTX）票價提高17%的計劃。示意圖。（彭博檔案照）韓國鐵道公社（Korail）正在推進將高鐵（KTX）票價提高17%的計劃。示意圖。（彭博檔案照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕韓國鐵道公社（Korail）正在推進將高鐵（KTX）票價提高17%的計劃，終結14年凍漲。

韓媒報導，隨著物價上漲，鐵路營運成本大幅增加，加上更換老化的KTX車輛需要數兆韓元的投資，在票價長期凍結的情況下，韓國鐵道公社表示，已難以獨自承擔相關成本。

韓國鐵道公社指出，已與政府達成協議，提高票價，政府擁有調整票價的權力，因此具體調幅度、上調方式、上調時間待定，目標年內公布消息。距離上次KTX決定調漲公告，是在2011年11月。

假設KTX確定提高17%票價，意味著首爾至釜山之間的票價，將從5萬9800韓元（約新台幣1349元）提高至7萬韓元（約新台幣1579元）左右。

韓國鐵道公社稱，與2011年相比，去年其他交通工具的票價都有所上漲，包括高速巴士（上漲21%）、航空（上漲23%）、首爾市公車（上漲67%），計程車起跳價（上漲100%）等。

韓國鐵道公社社長韓文熙表示，自2011年12月起已凍漲14年的票價上調，是無法避免的。他補充：「儘管我們進行各種自救，但電費、工資等成本大幅上漲，加上債務增加導致的利息支出等影響，我們的財務穩定性已達到極限。」

根據韓媒指出，由於資金流出大於收入的情況持續存在，截至去年底，韓國鐵道公司的累計債務已達約21兆韓元（約新台幣4739億元），負債比265%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財