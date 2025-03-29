赴韓旅遊注意！KTX撐不住要終結14年凍漲 票價漲幅恐達17％

韓國鐵道公社（Korail）正在推進將高鐵（KTX）票價提高17%的計劃。示意圖。（彭博檔案照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕韓國鐵道公社（Korail）正在推進將高鐵（KTX）票價提高17%的計劃，終結14年凍漲。

韓媒報導，隨著物價上漲，鐵路營運成本大幅增加，加上更換老化的KTX車輛需要數兆韓元的投資，在票價長期凍結的情況下，韓國鐵道公社表示，已難以獨自承擔相關成本。

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韓國鐵道公社指出，已與政府達成協議，提高票價，政府擁有調整票價的權力，因此具體調幅度、上調方式、上調時間待定，目標年內公布消息。距離上次KTX決定調漲公告，是在2011年11月。

假設KTX確定提高17%票價，意味著首爾至釜山之間的票價，將從5萬9800韓元（約新台幣1349元）提高至7萬韓元（約新台幣1579元）左右。

韓國鐵道公社稱，與2011年相比，去年其他交通工具的票價都有所上漲，包括高速巴士（上漲21%）、航空（上漲23%）、首爾市公車（上漲67%），計程車起跳價（上漲100%）等。

韓國鐵道公社社長韓文熙表示，自2011年12月起已凍漲14年的票價上調，是無法避免的。他補充：「儘管我們進行各種自救，但電費、工資等成本大幅上漲，加上債務增加導致的利息支出等影響，我們的財務穩定性已達到極限。」

根據韓媒指出，由於資金流出大於收入的情況持續存在，截至去年底，韓國鐵道公司的累計債務已達約21兆韓元（約新台幣4739億元），負債比265%。

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