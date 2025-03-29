衰退來襲怎麼辦？大摩王牌分析師揭「4大股市應對策略」

華爾街認為美國經濟衰退的風險正在上升。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕華爾街認為經濟衰退風險正在上升，而根據摩根士丹利（Morgan Stanley）首席美國股票策略師威爾森（Mike Wilson）的說法，投資者可以採取「4項措施」應對經濟放緩，分別是從消費品類股的投資中轉向，還有遠離小型股，以及布局優質防禦性和成長型股票，最後是等待時機，進場買入市場最弱勢的類股與個股。

威爾森週四（27日）在接受《彭博》（Bloomberg） 採訪時透露，他認為大多數策略師和客戶今年初時對市場的發展的預測，可能過於樂觀，但目前摩根士丹利的基本預測仍看好標普500指數，可望在未來12個月內上漲至6500點，這意味著相較目前水準上漲 14%。

請繼續往下閱讀...

與此同時，有關於經濟衰退的討論，在華爾街越演越烈，威爾森透露，摩根士丹利過去1年來一直在為經濟疲軟做準備，而威爾森也透露了他和團隊在目前經濟狀況下，採取的4項措施。

首先是「從消費品類股的投資中轉向」。摩根士丹利已經減少對消費品類股的投資。威爾森表示，這是因為經濟基本面潛在疲弱，他更認為私營經濟其實已經連續2年處於衰退狀態，而房屋銷售和製造業活動的下滑早在數年前就已經開始。

其次是「遠離小型股」，因為出於類似的考量，威爾森的團隊也減少了對小型股的投資，今年以來，羅素2000指數已下跌7%。 威爾森說：「這幾年減少對小型股的配置，是個正確的選擇，市場早就意識到這點了，但許多投資人還沒完全看懂當前經濟局勢。現在的經濟並不強勁，也稱不上是一個健康、均衡的市場環境。」

再來是「布局優質防禦性和成長型股票」，摩根士丹利的核心投資組合主要由優質的防禦性與成長型公司組成。威爾森指出，在當前經濟環境下，企業已失去定價權，這與過去幾年通膨飆升時的情況形成強烈對比，當時企業可以透過漲價來提高利潤。

威爾森認為，現在的情況和當時完全相反，企業無法將成本轉嫁給消費者，因此在過去幾年裡，許多行業的利潤率都受到擠壓。除非你是一家具備壟斷地位的企業，否則難以倖免。他並補充說。大型科技公司和具備高效營運能力的企業，還是能保持優勢。

最後是「等待時機，進場買入市場最弱勢的類股與個股」。威爾森認為，投資者應該關注市場上的落後族群，並準備在經濟正式進入衰退的時候果斷進場。威爾森建議投資人，如果經濟發生真正的硬著陸，那麼當市場共識確立的那一天，應該做的第一件事，就是買入市場上最折價的股票。

威爾森特別提到，消費品、原物料和能源等產業，可望在經濟進入「滾動式復甦」時期受益，因為這些產業的復甦往往依賴經濟增長，

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法