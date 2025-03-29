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被中國一條龍害慘！奈及利亞「1產業」崩盤快滅絕 怒政府金援沒下落

2025/03/29 12:10

紡織業曾是奈及利亞經濟主要動力。（法新社資料照）紡織業曾是奈及利亞經濟主要動力。（法新社資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕紡織業曾是奈及利亞經濟主要動力，為這個非洲人口最多的國家提供了數十萬個就業機會，結果曾擁有超過150家紡織廠的奈及利亞，如今仍在營運的僅剩不到4家，係因來自國外（尤其是中國）廉價紡織品的湧入，使其陷入苦苦掙扎境地。

根據《德國之聲》報導，奈及利亞雖擁有棉花農場。然而，其紡織品製造商需要從其他國家採購染料、化學品、澱粉和合成纖維。相較之下，中國紡織業受益於「一條龍」的供應鏈，所有必要的商品甚至機械都可以在國內供應。

奈及利亞國家棉花協會主席Anibe Achimugu說，「中國已經生產了所有原材料」、「這意味著他們可以以更便宜的價格生產」。

奈及利亞紡織業面臨的另1障礙是該國貨幣奈拉貶值。 2023年，奈及利亞總統提努布（Bola Tinubu）結束了將奈拉維持在固定價值的措施，而是讓奈拉的價值由外匯的供需關係決定。

結果該國貨幣貶值，導致進口原材料和零件的成本上升。

奈及利亞紡織品製造商協會的Kwajaffa指出，進口紡織品通常由聚酯而不是棉製成，聚酯纖維較便宜，但品質也較低。

Kwajaffa稱，進口紡織品往往褪色很快，使用壽命不如棉織物。然而，由於一些外國布料會仿造奈及利亞設計與製造，消費者可能會誤以為它們是就是由奈及利亞製造商生產的。

此外，Kwajaffa還說，從中國走私的服裝有時被非法標記「奈及利亞製造」，並以較低的價格出售。

Kwajaffa表示，由於價格便宜，當地人更願意接受劣質材料對皮膚的損傷，也不管顏色會不會快速褪去。

他說，那些假冒產品進來後很容易在清洗後退色，他們就把責任推卸給「奈及利亞製造」，因為他們買的是同樣的設計。

1997年，奈及利亞政府推出了紡織品發展基金徵稅政策，對進口紡織品徵收10%的稅，旨在支持當地生產。但20多年後，Kwajaffa表示這筆錢「還沒到達製造商手中」。

由於缺乏資金支持，本土生產商在與廉價進口產品的競爭中不斷失利。產量下降導致數百萬人（紡織工人、棉農和棉商）失業。

因為對當地種植的棉花的需求持續下降，棉花種植的衰退「在奈及利亞非常明顯」。另根據產業數據顯示，奈及利亞曾擁有超過150家紡織廠。據Anibe Achimugu稱，如今仍在營運的僅剩不到4家。

此外，缺乏可靠的電力供應也同樣影響了奈及利亞的紡織品生產。許多製造商依賴柴油發電機，這進一步增加了生產成本，使得本土製造商更難與中國等電力供應更穩定的國家競爭。

去年夏天，奈及利亞政府簽署1項協議，將提供約35億美元貸款振興紡織業。然而，Kwajaffa持懷疑態度，因為此類舉措通常會在實施之前陷入停滯。

Kwajaffa稱，棉花、紡織和服裝業的代表沒有見過這筆貸款，也不知道政府的使用計畫。他說：「政府總是提起預算問題，說預算資金不足。所以，我們總是不知所措。」

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