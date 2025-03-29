半導體科技廊帶重要樞紐 高市府：啟動路竹整體規劃

高市都發局辦理說明會，向地方闡述鄉村地區整體規劃政策內容及重點。（都發局提供）

〔記者王榮祥／高雄報導〕因應半導體S廊帶及高雄捷運延伸線等重大建設相繼投入，高市都發局爭取經費啟動路竹區鄉村地區整體規劃作業，透過說明會邀請地方里長、社區發展協會及民眾討論，期待藉由民眾參與，共同推動路竹智慧城鄉的永續發展目標。

都發局長吳文彥表示，高雄市國土計畫指認，美濃、六龜、永安、大樹、內門、那瑪夏、茂林、桃源等八處行政區，為高雄優先辦理鄉村地區整體規劃區，市府考量路竹位於高雄科技產業廊帶重要樞紐，對北高雄整體產業發展極具影響力，向內政部爭取500萬元經費補助，辦理路竹鄉村地區整體規劃作業。

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都發局說明，隨產業發展，路竹區鄉村地區近年已顯現空間發展課題，如國道一號以西省道台28線（環球路）兩側農業區，因現況農地缺乏灌溉水源不利農作，且周邊產業園區陸續開發，有必要重新檢討該地區土地利用。

另針對既有聚落周邊建物外擴至農地及產業型聚落發展、公共設施服務等議題，後續將透過民眾參與及建立跨部門協商平台，進一步提出改善策略與因應作法。

都發局強調，透過本次鄉村地區整體規劃作業，檢視路竹區未來城鄉發展需求，研提妥適的國土功能分區調整策略，以引導鄉村地區有序發展，並針對地方需求協調提供公共設施，及訂定合宜土地使用管制規則。

說明會是起頭，未來將配合由下而上的民眾參與方式，規劃一系列地方訪談、工作坊及座談會，歡迎關心地方發展的民眾可以參與討論，共同推動路竹智慧城鄉的永續發展目標。

高市都發局爭取經費啟動路竹區鄉村地區整體規劃作業。（都發局提供）

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