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北京出招奏效？傳李嘉誠暫緩賣巴拿馬運河港口 長和下週不會簽約

2025/03/29 09:05

香港首富李嘉誠旗下的長江和記實業，日前宣布出售包含巴拿馬運河等港口業務給美商貝萊德主導的財團。（路透）香港首富李嘉誠旗下的長江和記實業，日前宣布出售包含巴拿馬運河等港口業務給美商貝萊德主導的財團。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕香港首富李嘉誠旗下長江和記（簡稱長和）將包含巴拿馬運河港口在內的全球43座港口，出售給美商貝萊德邀集的投資集團，目前最新消息傳出，長和將不會按照原定計畫在下週簽約，背後因素是來自北京的壓力越來越大。

針對長和賣港一事，中國監管部門已宣布將介入調查。香港大公文匯媒體記者於週五（28日）針對「長和擬售巴拿馬港口」一事，詢問中國國家市場監督管理總局，後來獲得該局回應：「我們注意到此交易，將依法進行審查，保護市場公平競爭，維護社會公共利益。」

根據《路透》報導，根據3月4日發布的出售公告，針對巴拿馬運河附近2個港口業務的最終協議，原定於下週三（4月2日）簽署。

不過知情人士稱，長和下週不會簽約，他雖然沒有進一步說明細節，但稱原因「很明顯」。

知情人士補充說，這個進展不代表交易取消，因為4月2日並非「真正的最後期限」。另1名知情人士則表示，談判仍在積極進行中。

報導稱，香港《南華早報》和《星島日報》等其他香港當地媒體最先報導了此消息。

對此，長和並沒有立即回應《路透》的置評請求。

中國當局對長和出售港口資產的計劃反應負面，而美國總統川普（Donald Trump） 則對此交易表示支持，長和最近已因這宗高度政治化的交易，而受到中國當局的關注。

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