半導體龍頭爆「破產危機」！股價崩潰腰斬 暴跌51％「元凶」找到了

碳化矽（SiC）晶圓龍頭廠「Wolfspeed」週五（28日）股價暴跌51%。（路透資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕去年半導體碳化矽（SiC）巨頭Wolfspeed，被知名分析師陸行之指出，公司已瀕臨「快要撐不住」的局面，而週五（28日）該公司股價暴跌51%，跌至1998年以來新低，這1劇烈跌幅發生在該公司任命新執行長後的第2天，對此外媒也分析出原因。

《路透》指出，由於拜登政府時代承諾為美國晶片製造商提供補貼的資金不確定性，引發市場擔憂，導致該公司股價大失血。週五Wolfspeed暴跌51.86%，報2.59美元，跌至1998年以來最低水平。

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CFRA Research的資深分析師Brooks Idlet指出，如果沒有這筆補助，Wolfspeed將面臨毀滅性的後果，需要進行重大重組以保留現金。

今年迄今，Wolfspeed股價已跌逾59%。另據Ortex估算，截至3月27日，約32.5%的Wolfspeed自由流通股處於賣空狀態，賣空興趣較高意味著市場預期該公司股價將繼續下跌。

去年10月陸行之發文表示，Wolfspeed獲利前景不佳，嚴重影響財務結構，即便近期獲得美國政府7.5億美元（約台幣248億）補助及7.5億美元基金融資，也只能延緩破產保護的時程。

陸行之分析，以Wolfspeed每季虧損約1.5億美元（約台幣49億）、資本支出超過5億美元（約台幣165億）的情況來看，即使有這筆15億美元（約台幣497億元）補助及融資，也應會在1年內消耗殆盡。

他當時預測，Wolfspeed將在1年內大幅調降季度資本支出，減產並裁員以保護現金流。此外，碳化矽、硅基板等相關設備產業鏈也可能在1年內面臨大砍單危機。

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