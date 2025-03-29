黃金超狂又見新天價！「他」助攻週線連4紅

週五（28日）黃金價格創下今年第18次歷史新高。（路透資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕週五（28日）黃金價格創下今年第18次歷史新高，美國總統川普關稅政策引發各國揚言反制、或爭取讓步，對國際貿易戰的擔憂促使投資人再度轉進避風港以規避風險。

紐約黃金期貨上漲0.8%，報每盎司3114.30美元；黃金現貨價上漲0.6%，報每盎司3074.43美元，稍早盤中創下每盎司3086.70美元的歷史新高。

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《路透》報導，金價本週共上漲1.7%，是連續第4週週線收紅。

Zaner Metals副總裁兼資深金屬策略師葛蘭特（Peter Grant）表示，對關稅、貿易和地緣政治不確定性加深的擔憂，持續帶來避險需求並支撐金價。

Fed 去年降息3次後，今年來都保持利率不變，但曾暗示直到年底前可能有0.5個百分點的降息幅度。金融市場目前押注Fed在年底可能降息63個基點，7月開始降息。

另外市場也正在關注川普的對等關稅計畫，他預定4月2日起實施。關稅政策被視為將推升通膨，這可能進而威脅到經濟成長並加劇貿易緊張。

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