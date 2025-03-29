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英特爾高層換血重組！3名董事會成員將離任

2025/03/29 10:59

英特爾（Intel）在週四（27日）的文件中表示，3名董事會成員將不會在5月的董事會選舉中尋求連任。（路透）英特爾（Intel）在週四（27日）的文件中表示，3名董事會成員將不會在5月的董事會選舉中尋求連任。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英特爾（Intel）在週四（27日）的文件中表示，3名董事會成員將不會在5月的董事會選舉中尋求連任。而這次董事會改組發生在陳立武（Lip-Bu Tan）出任英特爾新任CEO之後，他接替了去年12月離職的季辛格（Pat Gelsinger）。

這次不尋求連任的3名董事將從英特爾董事會離任，他們分別為：美敦力（Medtronic）前CEO伊什拉克（Omar Ishrak）、醫生兼慈善家拉維佐-穆雷（Risa Lavizzo-Mourey），還有加州大學柏克萊分校工程學院院長劉金智潔（Tsu-Jae King Liu）。

伊什拉克在2023年1月辭去英特爾董事長一職，但之後仍繼續擔任董事。

這些變化將使英特爾董事會規模縮減至11人。此外，英特爾已提名11名現任董事參加5月的選舉，其中包括新任CEO陳立武。

英特爾週五（28日）股價收22.71美元，下跌3.85%。

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