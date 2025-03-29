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侯永清蟬聯TSIA理事長 相信台灣半導體業可克服關稅挑戰

2025/03/29 08:37

台灣半導體產業協會（TSIA）理事長侯永清。（資料照）台灣半導體產業協會（TSIA）理事長侯永清。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台灣半導體產業協會（TSIA）昨召開會員大會，選出第15屆理監事，並由台積電資深副總經理暨副共同營運長侯永清蟬聯理事長。

侯永清指出，去年台灣半導體產業產值年增達22%，續居世界第二大，預估今年台灣半導體產值可望達6.2兆元，年增16.2%，還會是不錯的一年，但也會有新的挑戰，他相信以台灣半導體產業的完整性與領先程度，應該可克服挑戰。

侯永清表示，國際環境的不確定性、關稅議題對台灣半導體產業的影響，這對全球半導體業會有一定的影響，但相信會員都會思考如何因應此新挑戰。

TSIA昨選出15席新任理事包括侯永清、矽品資深副總經理于有志、世界先進董事長方略、立錡副總經理左仲先、日月光洪資深副總經理松井、工研院副總經理暨電光系統所所長張世杰、欣銓總經理張季明、華邦電總經理陳沛銘、凌陽董事長黃洲杰、力積電董事長黃崇仁、鈺創董事長盧超群、力晶創新總經理謝明霖、聯電總經理簡山傑、南亞科執行副總經理蘇林慶、聯發科共同營運長暨財務長顧大為。

新當選TSIA的監事為力成協理徐宏欣、漢民科技總經理陳溪新、創意電子總經理戴尚義。

TSIA表示，昨會員大會後隨即召開理監事會議，選出5席常務理事侯永清、黃崇仁、盧超群、簡山傑和顧大為，由侯永清當選連任理事長、陳溪新當選連任監事長。新任理事長、常務理事、監事長及理監事今正式上任。

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