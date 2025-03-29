晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

台灣豬肉來了！睽違15年現身「這國」超市 75歲嬤一看喊「划算」

2025/03/29 10:17

台灣豬肉睽違15年現身新加坡超市。示意圖。（資料照）台灣豬肉睽違15年現身新加坡超市。示意圖。（資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕時隔15年，新加坡解禁、允許入口的台灣冰鮮豬肉，近日已開始在當地的超市售賣，售價視豬肉部位而異，與馬來西亞和澳洲的豬肉價格不相上下。

《聯合早報》報導，以碧山第八站平價超市28日的價格來看，豬後腿瘦肉每公斤賣17.90新加坡幣（約新台幣442元），1包280多克的豬肉賣5.04新加坡幣（約新台幣124.51元）；豬頸肉每公斤賣20.90新加坡幣（約新台幣516.31元），1包240多克賣5.05新加坡幣（約新台幣124.76元）；優質排骨賣26.90新加坡幣（約新台幣664.54元），1包300多克要8.55新加坡幣（約新台幣211.22元）。

而在新加坡Bukit Timah Plaza的評價精品超市28日的價格來看，台灣的里肌肉每公斤32.90新加坡幣（約新台幣813元）、進口自澳洲的平價自家品牌Pasar的里肌肉則每公斤34.50新加坡幣（約新台幣853元）；台灣絞肉每公斤16.90新加坡幣（約新台幣418元）、澳洲則每公斤15.60新加坡幣（約新台幣385元）。

去年11月底新加坡食品局宣布，解除自2009年起的禁令，允許新加坡進口商再次進口台灣的冰鮮和冷凍豬肉及豬肉製品。

當地消費者林美惜（75歲），在超市比較了台灣豬肉價格後說，台灣豬肉與她平時慣用的澳洲豬肉價格相去不遠，某些部位甚至可能還比澳洲豬肉更便宜。因此她不介意嘗試買點五花肉來做滷肉飯。

新加坡包點和點心製造商新美興（Sin Mui Heng）執行董事鄭展倫受訪指出，公司的點心目前採用印尼進口的豬肉。

印尼目前是新加坡最大的豬肉來源地，在味道上，相較西方國家的豬肉，印尼豬肉更適合星國人口味。至於未來是否也會採用台灣豬肉，他說，公司還須先研究進口到新加坡後的味道和價格才能決定。

新加坡在近30年內，2次因口蹄疫暫禁台灣豬肉進口。新加坡在1997年台灣爆發口蹄疫後下令暫停進口台灣豬肉，禁令於2007年解除；2009年台灣再次出現口蹄疫，新加坡隨即暫停進口，直至去年11月底解除。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財