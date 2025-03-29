台灣豬肉來了！睽違15年現身「這國」超市 75歲嬤一看喊「划算」

台灣豬肉睽違15年現身新加坡超市。示意圖。（資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕時隔15年，新加坡解禁、允許入口的台灣冰鮮豬肉，近日已開始在當地的超市售賣，售價視豬肉部位而異，與馬來西亞和澳洲的豬肉價格不相上下。

《聯合早報》報導，以碧山第八站平價超市28日的價格來看，豬後腿瘦肉每公斤賣17.90新加坡幣（約新台幣442元），1包280多克的豬肉賣5.04新加坡幣（約新台幣124.51元）；豬頸肉每公斤賣20.90新加坡幣（約新台幣516.31元），1包240多克賣5.05新加坡幣（約新台幣124.76元）；優質排骨賣26.90新加坡幣（約新台幣664.54元），1包300多克要8.55新加坡幣（約新台幣211.22元）。

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而在新加坡Bukit Timah Plaza的評價精品超市28日的價格來看，台灣的里肌肉每公斤32.90新加坡幣（約新台幣813元）、進口自澳洲的平價自家品牌Pasar的里肌肉則每公斤34.50新加坡幣（約新台幣853元）；台灣絞肉每公斤16.90新加坡幣（約新台幣418元）、澳洲則每公斤15.60新加坡幣（約新台幣385元）。

去年11月底新加坡食品局宣布，解除自2009年起的禁令，允許新加坡進口商再次進口台灣的冰鮮和冷凍豬肉及豬肉製品。

當地消費者林美惜（75歲），在超市比較了台灣豬肉價格後說，台灣豬肉與她平時慣用的澳洲豬肉價格相去不遠，某些部位甚至可能還比澳洲豬肉更便宜。因此她不介意嘗試買點五花肉來做滷肉飯。

新加坡包點和點心製造商新美興（Sin Mui Heng）執行董事鄭展倫受訪指出，公司的點心目前採用印尼進口的豬肉。

印尼目前是新加坡最大的豬肉來源地，在味道上，相較西方國家的豬肉，印尼豬肉更適合星國人口味。至於未來是否也會採用台灣豬肉，他說，公司還須先研究進口到新加坡後的味道和價格才能決定。

新加坡在近30年內，2次因口蹄疫暫禁台灣豬肉進口。新加坡在1997年台灣爆發口蹄疫後下令暫停進口台灣豬肉，禁令於2007年解除；2009年台灣再次出現口蹄疫，新加坡隨即暫停進口，直至去年11月底解除。

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