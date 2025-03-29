川普關稅衝擊！道瓊狂瀉逾710點 那指跌2.70％

由於貿易戰不斷升級，消費者信心暴跌，加上通膨出現再度上升的跡象，美股週五（28日）再度下跌，四大指數肅殺一片，道瓊狂瀉超過710點。（美聯社）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕由於貿易戰不斷升級，消費者信心暴跌，加上通膨出現再度上升的跡象，美股週五（28日）再度下跌，四大指數肅殺一片，道瓊狂瀉超過710點，費半指數重摔近3%。以本週來看，標普500指數累計下跌1.53%，道瓊週跌0.96%。那斯達克指數下滑2.59%。

在最新通膨報告發布前幾天，美國總統川普宣布將對所有非在美國製造的車輛徵收關稅，並於下週三生效，引發市場動盪。

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川普也將在下週三釋出對等關稅計畫，台灣恐被美列入「骯髒15國」，中央銀行指出，台灣去年為美國第6大貿易入超國，「須審慎因應台美貿易爭端風險升高情勢」。

美國消費者信心指數在3月跌至兩年多以來的最低點，長期通膨預期則攀升至32年來的新高。週五公告的核心個人消費支出物價指數（PCE）也高於預期，2月核心PCE年增率上升2.8%，與前月相比上升0.4%，高於市場預期，加劇了人們對持續通膨的擔憂。

道瓊工業指數終場下跌715.80點，或1.69%，收在41583.90點。

標準普爾500指數下跌112.37點，或1.97%，收在5580.94點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌481.04點，或2.70%，收在17322.99點。

費城半導體指數下跌130.344點，或2.95%，收在4284.910點。

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