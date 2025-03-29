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緬甸強震引爆災情 電子五哥東南亞廠區均安

2025/03/29 08:05

緬甸於週五中午12時50分發生芮氏規模7.7、震源深度僅10公里的劇烈強震，緊接著12分鐘又發生芮氏規模6.7、震源深度同樣只有10公里的餘震，兩起極淺層地震摧毀當地多幢建物。（美聯社）緬甸於週五中午12時50分發生芮氏規模7.7、震源深度僅10公里的劇烈強震，緊接著12分鐘又發生芮氏規模6.7、震源深度同樣只有10公里的餘震，兩起極淺層地震摧毀當地多幢建物。（美聯社）

〔記者方韋傑／台北報導〕緬甸週五（28日）中午發生劇烈強震，引發嚴重災情，地震波還引發鄰近的泰國曼谷當地高樓倒塌，整個東南亞局部地區甚至都能感受到搖晃，對此，電子五哥廣達（2382）、緯創（3231）、英業達（2356）、仁寶（2324）、和碩（4938）位於東南亞的各個廠區皆回報一切均安、正常運作。

廣達目前於泰國春武里府保稅區設有伺服器表面黏著（SMT）產線，緊鄰集團旗下廣明（6188）的自動化製造基地，在此次緬甸強震發生之後，並未影響工廠運行；而英業達則將泰國廠房設在北欖府，用於生產伺服器與筆電，管理層表示，由於震央所在地與廠區仍有相當程度的距離，「一切安好」。

仁寶近年持續擴大營運佈局，與關係企業金寶（2312）保持密切合作，而旗下泰金寶-DR（9105）位於泰國碧武里、馬哈差的廠區，以及設於曼谷的辦公室皆在緬甸強震過後維持正常運作，仁寶越南廠區也未受影響，至於緯創位於越南河內的消費性電子、網通產品工廠也同樣維持正常運作。

此外，和碩設於越南海防的廠區，以及位在印尼巴淡島的工廠，由於距離震央數千公里，儘管兩個地區的台商在緬甸強震發生當下仍有感受到些許搖晃，但並未影響所在地的供應鏈運行。

根據美國地質研究所（USGS）數據顯示，緬甸於週五中午12時50分發生芮氏規模7.7、震源深度僅10公里的劇烈強震，緊接著大約12分鐘後又發生芮氏規模6.7、震源深度同樣只有10公里的餘震，兩起極淺層地震摧毀當地多幢建物，當地軍政府釋出的訊息顯示，事故至少已造成144人死亡，目前正積極尋求國際社會援助救災行動。

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