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亞太蘭花會議暨國際蘭展銷售金額創新高 3～5年訂單逾百億

2025/03/28 21:28

台南市長黃偉哲今日偕同台灣蘭花產銷發展協會發表成果，蘭花銷售額2614萬，再創新高。（記者洪瑞琴攝）台南市長黃偉哲今日偕同台灣蘭花產銷發展協會發表成果，蘭花銷售額2614萬，再創新高。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2025亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展落幕，台南市長黃偉哲今（28）日偕同台灣蘭花產銷發展協會等參與單位發表成果，蘭花銷售額2614萬，總參觀人數達36.2萬人次，均再創新高，估計未來3至5年訂單可達114.3億元。

今年亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展3月8日至23日圓滿落幕，再次以雙展會模式舉辦，展會期間每日都有萬人參訪，尤其在首日便吸引超過4萬人次，創下驚人紀錄。

各國蘭花參展作品。（記者洪瑞琴攝）各國蘭花參展作品。（記者洪瑞琴攝）

台灣蘭花產銷發展協會統計，今年蘭花銷售額達2614萬元，農特產品銷售額為836萬元，展會總參觀人數達36.2萬人次，均創下歷年新高。除了現場銷售，蘭展還促成多場業務合作，與來自國內外的採購商、專家積極洽談，預估3至5年外銷訂單可達114.3億。

黃偉哲表示，今年各項指標正向發展，顯示台南蘭花市場需求增長，並擴大在國內外的影響力，而農特產品銷售金額亦創佳績，顯見地方特產的吸引力。然而隨著基本面越高，明年也面臨更大挑戰，期盼台灣國際蘭展不僅是世界3大蘭展之1，未來更成為世界最大蘭展。

農業局表示，亞太蘭花會議首次與台灣國際蘭展合併舉辦，期16天的盛會，來自34個國家的參展單位與50場專業論壇，共同聚焦蘭花育種、科學研究及產業永續發展。台南作為會議地點具象徵意義，蘭花產業能持續升級與國際合作。

農業局表示，農業部計劃於今年至2030年打造「花卉產業創新園區」，將以現有蘭花園區為基礎，聚焦高價花卉作物並結合農業生態教育，藉由「花創園區」結合科技與生產，推動台灣花卉產業邁向永續發展，進一步接軌全球市場。

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