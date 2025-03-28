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台達電泰國子公司股價腰斬 市值噴掉9900億

2025/03/28 21:33

台達電泰國子公司-泰達電股價走跌。（圖取自官網）台達電泰國子公司-泰達電股價走跌。（圖取自官網）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據彭博彙編的數據，台達電泰國子公司-泰達電股價在 2025 年已暴跌逾 50%，跌幅超過全球任何一家市值5 億美元以上的電子零件製造商，市值蒸發約 300 億美元（約台幣9900億），淪為 MSCI 亞太指數中表現最差的股票。

彭博指出，泰達電曾經是泰國最有價值的股票，去年11月創新高之後呈現下跌走勢，被視為人工智慧熱潮造成過高估值的極端案例。

泰國Maybank Securities分析師 Yugi Takeshima 表示，泰達電面臨成本結構上升，對收益造成阻力及成長放緩。Takeshima 表示，人工智慧的繁榮不太可能在 2025 年為泰達電帶來顯著增長，給予賣出建議。

泰國KGI Securities分析師 Chananthorn Pichayapanupat 則認為，由於人們樂觀認為AI伺服器的普及，可能會提振對該公司電子產品的需求，該股已跌至有吸引力的價位。

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