IDC：AR/VR裝置今年出貨衰退 明年反彈87％

擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）成為全球品牌廠兵家必爭之地。（彭博檔案照）

〔記者方韋傑／台北報導〕擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）成為全球品牌廠兵家必爭之地，也牽動代工產業與應用市場發展，研調機構國際數據資訊（IDC）調查指出，擴增與虛擬實境頭戴式裝置出貨量歷經2022年、2023年的衰退，2024年成長幅度達到10%，儘管今年因主要廠商延後新品推出時程、全年出貨量預估年減12%，明年可望大幅反彈87%。

IDC指出，2024年全球擴增與虛擬實境頭戴式裝置市場持續受到Meta主導、市佔率達74.6%，其他4大品牌廠依序為蘋果（Apple）5.2%、索尼（Sony）4.3%、字節跳動4.1%、XREAL3.3%。不過，去年僅有Meta與XREAL出貨成長，主因是新品推出加上專注於遊戲應用，且兩家業者透過高階解決方案，皆成功拉高產品平均售價（ASP）。

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IDC觀察到，擴增與虛擬實境頭戴式裝置的商用領域在去年受惠於企業規模化導入，整體出貨量成長14.9%，而教育領域應用則在Meta推波助瀾之下成長69.4%，且部分規模較小的品牌業者聚焦於更輕薄的設計，並加入了人工智慧功能，預期今年將有具備多模態人工智慧的產品，安卓架構的延展實境（XR）產品也將問世，加劇Meta、蘋果與谷歌之間的競爭。

儘管如此，IDC仍預估今年整體的擴增與虛擬實境頭戴式裝置出貨量將年減12%，但是明年將迎來大幅成長，出貨量可望超越2021年疫情期間創下的1120萬台高峰紀錄，且2025年至2029年的複合成長率達38.6%，以往虛擬實境主要為消費性電子導向，擴增實境則以聚焦商用為主，後續的混合實境（MR）產品將同時滿足需求，並同步擴大應用場域。

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