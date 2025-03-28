臺鹽收購臺鹽綠能33.25％股權 成為100％持股子公司

臺鹽董事會今天通過以每股0.917元，收購臺鹽綠能公司33.25%股權，成為臺鹽公司100%持股的子公司。（臺鹽提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕臺鹽（1737）董事會今天通過以每股0.917元，收購臺鹽綠能公司33.25%股權，交易對價1130萬元，成為臺鹽公司100%持股的子公司，全面主導臺鹽綠能革新。

臺鹽董事長丁彥哲表示，基於臺鹽泛公股的企業形象，為承擔起社會責任並善盡經理人職責，在經濟部與董事會支持下，擬以每股現金新台幣0.917元執行臺鹽綠能公司股份轉換案。

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本案經委請誠品聯合會計師事務所會計師賴明陽及承泰聯合會計師事務所會計師許豪文，就交易價格之合理性表示意見。

依會計師複核意見書，臺鹽綠能公司33.25%股權價值評估分析報告，採可類比公司法及可類比交易法之估值在648.6萬元~1611.6萬元之間，故採區間中位數1130.2萬元作為交易對價。

臺鹽綠能公司因前經理人等簽訂多件不利公司合約致經營績效不彰，並於2月27日由台南地檢署起訴求刑，該公司累積虧損至去年底已擴大至94.58%。

屆時需在臺鹽公司完成股權收購後，透過集團資源的整合落實開源節流措施，並對法律訴訟案件進行風險控管，以維護公司利益及利害關係人之權益，期望在母公司的支援下讓臺鹽綠能度過難關。

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