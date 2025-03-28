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助台廠攻歐！中輸銀與奧地利Erste Group Bank AG簽署MOU

2025/03/28 20:22

中輸銀與奧地利Erste Group Bank AG簽署MOU。（中輸銀提供）中輸銀與奧地利Erste Group Bank AG簽署MOU。（中輸銀提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕輸出入銀行（簡稱中輸銀）與奧地利Erste Group Bank AG，於今年3月27日假中輸銀總行簽署合作備忘錄（MOU），由中輸銀總經理謝富華與奧地利Erste Group Bank AG董事兼財務長Mr. Stefan Doerfler共同簽署，並由中輸銀理事主席戴燈山見證簽約儀式。

中輸銀表示，雙方就交換商業訊息與知識交流等互惠模式達成共識，提升雙邊銀行業務的經營效能與客戶服務競爭力，相信此合作共識建立，可加強雙方合作關係，並有助我國廠商開拓歐洲市場。

奧地利Erste Group Bank AG成立於1819年，是奧地利第一家儲蓄銀行，總部設於首都維也納，為中東歐地區最大金融集團之一，於匈牙利、斯洛伐克、捷克、克羅埃西亞、塞爾維亞及羅馬尼亞等6個國家設有服務據點。

中輸銀隸屬我國財政部，為百分之百國營專業政策性銀行，致力配合政府經貿政策，協助廠商拓展外銷市場，分擔貿易風險，促進我國產業升級及經濟發展。

　　

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